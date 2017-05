Med sojenjem domnevnima krivcema za poškodbe, zaradi katerih je julija lani umrla dveletna deklica, ki se nadaljuje danes, se je izkazalo, da so policisti in kriminalisti lani po ogledu kraja tragičnega dogajanja popisali neustrezne razmere, v katerih je deklica živela. Družina je za razsvetljavo, ker so jim izključili elektriko, uporabljala sveče, hladilnik jim kljub poletni vročini ni deloval, iz pip v kopalnici pa je tekla le mrzla voda. V dekličini plastični kadi je bilo umazano perilo, oprana oblačila pa so bila razmetana po omarah v dekličini in dnevni sobi. V kuhinji se je trlo cigaretnih ogorkov, vsi prostori pa so bili po zapisnikih sodeč zatohli ter so smrdeli po mešanici cigaretnega dima in plesni, ki se je širila predvsem v dekličini sobi.

V jeseniškem centru za socialno delo so nam že večkrat povedali, da za domnevno nasilje, ki naj bi ga dveletnica doživljala dlje časa, kljub stikom tako z dekličino mamo kot z očetom niso vedeli. Enako jim niso bile poznane razmere, v katerih je deklica živela z mamo in njenim novim partnerjem, soobtoženim za kazniva dejanja, zaradi katerih naj bi deklica umrla. Direktorica centra za socialno delo Anita Bregar pojasnjuje, da so družino poznali predvsem zaradi razhajanja staršev štirih deklic, ki so se o tem, kje bodo dekleta živela ter