Davek v obliki človeških življenj, gospodarske škode in povečanih vladnih izdatkov je visok. Slednje bo prioritetna tema srečanja svetovnih voditeljev v Mehiki, ki se bodo konec maja sestali v okviru globalne platforme za zmanjševanje tveganja naravnih nesreč. Najnovejši podatki kažejo, da naravne nesreče, od katerih je 90 odstotkov povezanih s podnebjem, svetovno gospodarstvo stanejo okrog 520 milijard ameriških dolarjev na leto in letno potisnejo v revščino 26 milijonov ljudi.

Minilo je že 22 let od prve konference Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah (COP1). Od takrat so emisije toplogrednih plinov dosegle kritično visoke ravni, kar še posebej slabo vpliva na tiste, ki že živijo v suhih predelih sveta, na območjih obal, ki so izpostavljene ciklonom, na poplavnih območjih, pod nestabilnimi pobočji in v delih sveta, ki so odvisni od ledeniških vodnih virov. V teh letih se je tudi podvojilo število naravnih