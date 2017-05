Goran Vojnović: Evropa, to je Miro Cerar

Miro Cerar je bil izvoljen, ker je bil dolgočasen. Ob vseh klovnih in pajacih slovenske politike je bil dolgčas spektakularna alternativa. Ljudje so upali, da bo Miro Cerar politiko vrnil nazaj k citiranju zakonov in prebiranju uredb in bodo lahko ob poročilih spet brezbrižno zadremali. Za državo na robu živčnega zloma je bil Miro Cerar nujno potrebno pomirjevalo. Nihče pa seveda ni imel pojma, kaj naj od novega predsednika slovenske vlade pričakuje, in po treh letih tudi nihče ne ve, kaj smo z njim dobili. Sam lahko šele po treh letih zmagoslavno oznanim, da sem v Cerarjevi politiki uzrl sled logike. Zakon o Sovi je bil namreč prva poteza njegove vlade, ki jo je bilo mogoče vnaprej predvideti.