Saj ne, da česa podobnega ne bi že videli. Tudi denimo Silvio Berlusconi je leta 1994 v Italiji z novo stranko čez noč postal predsednik vlade. A to je bila (v zahodnih demokracijah) izjema, ki je potrjevala pravilo, da ima vzpon na oblast nekaj baznih taborov na izvoljenih funkcijah: bodisi na lokalni bodisi na državni ravni, še najraje na obeh. Pa tudi pravilo, da je vrh mogoče osvojiti le z utečeno in izkušeno podporo strankinih »nosačev«, lepše rečeno aparata. Da brez stranke ne moreš nikamor priti in nič postati, ni veljalo le v komunizmu, temveč tudi liberalnih demokracijah.

Morda bo kdo ugovarjal, da so se stranke že zdavnaj začele »poosebljati«, da so postali obrazi njihovih predsednikov ali predsednic ne le vizualizacija političnih programov, temveč njihov nadomestek, in da že doslej ni manjkalo povzpetnikov, torej (uglednih) posameznikov, ki so ji