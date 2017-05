Ker je ustavno sodišče je lani odločilo, da vojaki ne smejo stavkati, bo sindikat vojakov aktivno sodeloval pri zbiranju podpisov za referendum proti drugem tiru. Gre za nekakšen protest.

»Predsednik vlade Miro Cerar v zvezi z referendumom o drugem tiru pravi, da 'tisti, ki podpise zbirajo, delajo v škodo Slovenije in ne proti vladi'. SVS pa mu sporoča, da njegova vlada z dvigom plač samo policistom dela proti vojakom in policistom primerljivim poklicem,« so zapisali v javnem pismu.

Pri tem se sklicujejo na Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki v svojem 16. členu opredeljuje, da je delo na primerljivih orientacijskih mestih vredno enako, zato so vsa ta dela umeščena v 21. plačilni razred.

Predsedniku vlade očitajo, da z dvigom plač le policistom uvaja razliko in razdor med pooblaščene uradne osebe. »S povzročanjem škode pripadnikom Slovenske vojske vlada škodi Sloveniji! In zato, ker se pripadnikom Slovenske vojske že več let dela škoda, bomo v SVS pristopili k aktivnemu zbiranju podpisov za vložitev zahteve za razpis referenduma o drugem tiru,« navajajo.