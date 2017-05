Slovenci, ki so letos izpadli iz elite, bodo za vrnitev med najboljše tekmovali na turnirju divizije I v Budimpešti, kjer bodo njihovi nasprotniki v skupini A Italija, Kazahstan, Madžarska, Poljska in Velika Britanija.

Turnir v madžarski prestolnici bo na sporedu med 22. in 28. aprilom. IIHF je določila tudi prireditelja SP 2021, ki ga bosta skupaj prireditelji Latvija in Belorusija. Protikandidat so bili Finci, ki jim je zmanjkal vsega en glas.

Dve tekmovanji je dobila tudi Slovenija. Od 9. do 15. decembra 2017 bo gostila svetovno prvenstvo divizije I v kategoriji igralcev do 20 let, od 7. do 13. aprila 2018 pa še svetovno prvenstvo za ženske divizije II. Obe tekmovanji bosta organizirani na Bledu.