Slovenska reprezentanca se od Pariza poslavlja poklapana in razdeljena na več klanov. Duh je ušel iz steklenice po šestem zaporednem porazu proti Belorusiji (2:5), ko je izbrana vrsta že pred današnjo zadnjo tekmo šampionata proti Franciji zapravila vse možnosti za obstanek. Slovenija bo prihodnjo pomlad po nastopu na olimpijskih igrah v Pjongčangu znova zaigrala med drugoligaši, ko se bo pomerila z Italijo, Madžarsko, Kazahstanom, Poljsko in Veliko Britanijo.

Sedanja generacija je pogorela že na četrtem zaporednem turnirju najvišjega razreda. Slovenija je v Parizu v primerjavi z Bratislavo, Stockholmom in Ostravo prikazala najmanj konkurenčno igro, povrhu pa je počilo tudi v garderobi, ki je bila v tej zasedbi doslej vedno urejena. Reprezentanco na francoskem prvenstvu sestavlja petnajst gorenjskih hokejistov, po pet predstavnikov pa imata osrednjeslovenski in štajerski del države. Razpoke med gorenjskim in štajerskim taborom so bile iz tekmo v tekmo bolj moteče, saj hokejistom ni uspelo skriti govorice telesa. V času prvenstva se je iskrilo tako na klopi kot na ledeni ploskvi, kjer so si v lase skakali igralci s premočnim egom, na ogled znamenitega Eifflovega stolpa pa se je reprezentanca glede na fotografije z družbenih omrežij odpravila v ločenih skupinah.

Po naših zanesljivih informacijah znotraj garderobe je del reprezentance z Gorenjskega med drugim zmotilo, da selektor Nik Zupančič v Pariz ni vpoklical Marcela Rodmana, ki je klubsko sezono sklenil šele nekdaj dni pred začetkom šampionata. Jeseniški napadalec David Rodman je po porazu z Belorusijo javno priznal, da je na prvenstvu pričakoval večjo vlogo in priložnost za igro v udarnem napadu, ko je Mednarodna hokejska zveza kaznovala Žigo Jegliča, vendar se je Zupančič raje odločil za Celjana Kena Ograjenška in Mariborčana Jana Muršaka. Gorenjski hokejisti niso z odobravanjem sprejeli niti selektorjeve odločitve, da je Muršaka postavil za kapetana, kar je bilo opazno tudi v njihovi igri, saj statistika razkriva, kdo je v Parizu zakuhal največ golov. Muršak velja za načelnega hokejista in je po načinu obnašanja zelo podoben selektorju, ki ni predvidel, da bodo njegove poteze naletele na tako oster odziv znotraj garderobe.

Zupančič se je v Parizu izkazal kot pošten in delaven selektor. Igralcem je z demokratičnim načinom vodenja dal več svobode kot predhodnik Matjaž Kopitar, a je del moštva zlorabil selektorjevo zaupanje. Zupančič je še pred odhodom v domovino razočaran, saj je v nasprotju z nosilci slovenske igre do zadnjega iskreno verjel v slovenski uspeh v Parizu. Delitve znotraj reprezentance so bile opazne tudi na včerajšnjem popoldanskem treningu, ko so na led zadrsali le štirje hokejisti in dva vratarja. Gorenjci so čas za trening večinoma izkoristili za masaže in vadbo v fitnesu, štajerski tabor pa je dobre pol ure pred koncem treninga po zagotovilih predstavnika za odnose z javnostmi Luke Dolarja že zapustil dvorano Bercy.

Slovenska reprezentanca si je zaradi skrhanih odnosov znotraj moštva naredila medvedjo uslugo pred vrhuncem prihodnje sezone, ko bo februarja nastopila v olimpijskem Pjongčangu. Slovenski šport je v Južni Koreji že doživel veliko blamažo, ko se je na nogometnem SP 2002 po sporu med Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovićem rodila znamenita afera Šmarna gora.

