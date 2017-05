Nasilni možakar je minulo sredo poskušal vdreti v prostore ptujskega okrožnega tožilstva in je grozil zaposlenim. K sreči so jo skupila le vrata, potem pa so nasilneža prijeli.

Okoli 15. ure se je pojavil pred službenimi vhodnimi vrati, pozvonil pri domofonu in poskušal vstopiti. Uslužbenka ga ni spustila noter, saj je ugotovila, da gre za istega moškega, s katerim so imeli težave že 17. marca. Tudi takrat je namreč povzročil incident, ko je želel pregledati svoj spis – osumljen je kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Da je v sredo naletel na zaprta vrata, ga je močno razburilo in postajal je vedno bolj nasilen. Grozil je in nazadnje rabil steklena vrata ter jih kljub zaščitni mreži močno poškodoval. Prihiteli so policisti, ki so med drugim pregledali njegov nahrbtnik in v njem našli dva noža in držalo sekire. Zoper storilca je bil odrejen pripor.

Po mnenju generalnega državnega tožilca Draga Škete bi morali na vseh tožilstvih poostriti varnostne ukrepe, kajti v zadnjem letu to ni bil edini incident. Vrhovno tožilstvo je na primer oktobra lani dobilo grožnjo z antraksom, ki se je sicer izkazala za lažno. Nekateri tožilci in drugi uslužbenci različnih tožilstev, tudi vrhovnega, so bili tarča groženj po telefonu ter groženj v anonimnih in podpisanih pismih. Na vprašanje, ali ptujsko tožilstvo nima varnostnika, so nam odgovorili nikalno in povedali, da to velja za več tožilstev po Sloveniji, saj za to ni zagotovljenih finančnih sredstev.