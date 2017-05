»Vemo, da je naša družba z vidika starostne strukture pred izrazito velikim izzivom,« je na včerajšnji razpravi o osnutku strategije dolgožive družbe dejal predsednik vlade Miro Cerar in napovedal »odločen korak, da se spopademo s temi izzivi«. Po njegovem prepričanju je »moralni napor« še bolj nujen kot reševanje težav, povezanih s tehnološkim in znanstvenim razvojem. Poudaril je, da moramo doseči zavedanje, »da je vsak človek, ne glede na starost, še vedno koristen gradnik družbe in zahteva spoštovanje ter pomoč, če je potrebna.«

O pomembnosti spopada z izzivi sta govorila tudi direktor urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle ter ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak. »Vprašati se moramo, katere prilagoditve moramo sprejeti, da se bo sedanja kakovost življenja ohranila ali povečala,« je dejal Vasle. Ministrica pa je opozorila, da lahko prihodnost prinese težave: »Družbenih podsistemov ne moremo več spreminjati korak za korakom.« Po njenem mnenju je treba spremeniti paradigmo.

Šlo naj bi predvsem za to, da v prihodnosti ne bo več treh ločenih življenjskih obdobij, torej izobraževanja, dela in upokojitve oziroma prostega časa. Po novem naj bi se prehodi med njimi zabrisali, saj naj bi delali dlje, učili pa naj bi se skozi celotno življenje.