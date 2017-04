Po usposabljanju 26 mladih brezposelnih v okviru projekta Model M Slovenija januarja in februarja v Celju, kjer je zaposlitev dobilo pet mladih, je usposabljanje končala še skupina v osrednji Sloveniji. Sredi maja bo Model M potekal v Murski Soboti, brezposelni z visokošolsko izobrazbo, ki so mlajši od 30 let, pa informacije že lahko dobijo na družbenih omrežjih in na lokalni območni enoti zavoda za zaposlovanje, kjer jih bodo o tem seznanili zavodovi svetovalci.

»M Model Slovenija me je pripeljal od popolnega neznanja o podjetništvu do poslovnega načrta. V projektu smo dobili res enkratno priložnost za spogledovanje s podjetništvom in svojim kariernim načrtom. Spoznali smo podjetnike, vodje nevladnih organizacij, socialno podjetništvo, podjetje za razvoj družbene odgovornosti in nekatera večja podjetja v Sloveniji,« je pojasnila Maša Žugelj, diplomirana socialna delavka, ki je že opravila pripravništvo, letos pa bo končala tudi magisterij. Sedaj pospešeno išče zaposlitev.

»Učili so nas tudi napisati zanimiv življenjepis, kar ni prav lahka naloga, potem ko izveš, na kaj vse moraš biti pozoren. Velika razlika je v tem, ali sam iščeš po internetu in se držiš nekih osnovnih navodil ali pa ti osebno pomaga karierna svetovalka. Teh stvari te ne učijo v šoli, so pa izredno pomembne in skoraj neizogibne potem, ko končamo šolanje. Poleg vseh uporabnih informacij pa dobiš še skupino ljudi, ki ti je v podporo in pomoč ter se imaš z njimi noro dobro. Meni je bila res super izkušnja,« je orisala Maša Žugelj, ki je od začetka februarja v zavodovi evidenci brezposelnih.

Maša je bila le ena od štirinajstih mladih, ki so zaokrožili šesttedensko usposabljanje, na katerem so med drugim tudi bolje spoznali sebe, izpopolnili svoje kompetence in veščine. Model M Slovenija, ki je namenjen usposabljanju brezposelnih mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve, poteka v sedmih statističnih regijah, podpira pa ga Urad RS za mladino. Projekt poteka v organizaciji Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, ki je projekt razvil na osnovi Modela M, ki je tri leta potekal v Podravju. jpš