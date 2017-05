Če imajo spomenik Brucea Leeja, ni ovir, da ne bi postavili še spomenika Melanii Trump. Tako nekako bi lahko razmišljali o bosanski ideji, da bi prvi ameriški dami postavili spomenik v naravni velikosti. Postavitev spomenika je napovedal Marinko Umićević, poslanec v banjaluški mestni skupščini in tehnični direktor tovarne oblačil Bema. Prav iz te tovarne so Trumpovi soprogi še v času predvolilnih bojev poslali dva para čevljev, bele in zlate, v paketu s steklenico žganja. Ko so čevlje odposlali, so kombi poškropili z vodo za srečo, da bi ji bili čevlji prav. Do sedaj jim še ni poslala fotografije, na kateri bi nosila bosanske čevlje, je pa čevljarju Umićeviću poslala vabilo na dobrodelni ples na dan predsedniške prisege, a se ga ni mogel udeležiti, ker mu niso izdali ameriškega vizuma.

Marinko Umičević, ki je tudi gospodarski svetovalec Milorada Dodika, je prepričan, da je Melania storila veliko za njegovo tovarno in kraj ter da si zasluži spomenik v naravni velikosti. Pred tovarno ga bodo postavili 20. junija, izdelal pa ga bo kipar Stevo Selak, ki je že naredil spomenika Trumpa in Putina. Da bo spomenik v pravih proporcih, so izmerili eno od delavk, za katero menijo, da je podobna predsednikovi ženi, izklesana Melania pa bo seveda nosila čevlje dotične tovarne. Ker je Umićević prepričan, da je Melaniino življenje s Trumpom težko, se je zavzel tudi za to, da bi gospa prišla v Banjaluko na čevapčiče in v mestu kar ostala – z veseljem bi ji ponudil delo v tovarni, saj je konec koncev tudi ona modna oblikovalka, pa čeprav nakita.

Melania Trump se seveda ne seli v Banjaluko, temveč v Washington, saj sta s soprogom končno izbrala šolo za sina. Hodil bo na elitno šolo St. Andrew's Episcopal School, kakšnih 30 kilometrov od Bele hiše, ki slovi po tem, da vzgaja otroke bogatašev, s šolnino 40.000 dolarjev na leto. Melania se veseli selitve v Belo hišo, saj bodo tako lahko vsi trije spet sedeli skupaj na kavču in gledali televizijo. Ne bodo pa se več mogli voziti naokoli tako, da bi Trump vozil, Barron pa bi sedel na sovoznikovem sedežu, kar so počeli včasih. Ameriški predsednik pač ne more kar vsevprek kršiti zakonov.