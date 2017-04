Še v času ameriške volilne kampanje je britanski Daily Mail zapisal, da Melania Trump ni bila le manekenka, temveč tudi spremljevalka. Tedaj bodoča prva dama je nemudoma zagrozila s tožbo in zahtevala odškodnino 150 milijonov dolarjev, češ da ji je trditev škodovala in da ne bo mogla tržiti svojih blagovnih znamk. Objavljeno je tabloid nemudoma zanikal in članek umaknil s spleta, a je tožba tako v Londonu kot New Yorku ostala. Pozneje, ko je Melania postala prva dama, so tožbo spremenili in niso več govorili o izpadu dohodka, temveč le o blatenju imena.

Pred dnevi pa so se odvetniki Trumpovih in Daily Maila na londonskem sodišču pogodili za odškodnino, po navedbah ameriških medijev v višini treh milijonov dolarjev, časopis pa se je moral tudi javno opravičiti. Že pred tem so Trumpovi odvetniki sklenili poravnavo tudi z 71-letnim blogerjem Websterjem Tarpleyjem, ki so ga tožili zaradi enakih trditev. Odvetnica Melanie Trump Nataša Pirc Musar je na svojem profilu twitter že zapisala, da je Daily Mail citiral revijo Suzy in da Slovenija še čaka na opravičilo tega rumenega časopisa.

Takole se opravičijo veliki. Naša Suzy pa še vedno molči: https://t.co/SJ5luvWaHm — Nataša Pirc Musar (@nmusar) April 12, 2017

Daily Mail je prav na dan, ko so objavili novico o odškodnini, objavil članek: »Ekskluzivno: razbija sama!« A kot se za tabloid spodobi, je bombastičen samo naslov. Novica je bila ta, da je Melania sina Barrona in Trumpovo najmlajšo hčer Tiffany odpeljala na kegljanje v čast sinovega rojstnega dne. Skupaj v spremstvu tridesetih varnostnikov, ki so s svojimi vozili zaparkirali celotno ulico, so odšli od Barronove prestižne šole na zabavno popoldne. Seveda niso šli v kar neki kegljaški klub, temveč v najbolj luksuznega v Bowlmor Lanes, ki poleg kegljanja ponuja še slavno pico v plasteh in lasersko streljanje. Tabloid je še zapisal, da je bila Melania oblečena v jakno vojaško zelene barve, njena osebna asistentka pa je celo nosila kamuflažno jakno. Ameriški Vanity Fair pa navaja, da Melania sploh ni kegljala, ker ni hotela sezuti čevljev z visoko peto. Morala se je pač žrtvovati in ostati modna prva dama, ne pa gospodinja v sposojenih prepotenih čevljih na sinovi rojstnodnevni zabavi.