Ni sicer znano, kaj se je dogajajo v zasebnih sobanah Bele hiše, znano pa je, da ji je mož čestital kar na twitterju. Čestitko ji je poslala tudi Ivanka Trump, s katero po poročanju ameriških tabloidov v zadnjem času nista v najboljših odnosih. »Vse najbolje naši prvi dami in moji neverjetni mačehi. Melania Trump je nam vsem čudovit vzor prijaznosti in miline,« je zapisala prva hči, domnevno v dejanski vlogi prve dame. Po kosilu je Melania obiskala Nacionalno galerijo, in to v spremstvu podpredsednikove žene in nekaterih članov osebja Donalda Trumpa.

Prav neprijetno darilo pa je prvi dami podarila revija Vanity Fair, ki je objavila poglobljen članek o naravi odnosa zakoncev Trump. Med drugim je v članku zapisano, da je Donald njeno nosečnost pogojeval s tem, da po rojstvu sina manekenkino telo ostane takšno, kot je bilo pred nosečnostjo. Prav tako so ljudje blizu zakoncema dejali, da v njunem odnosu Donald nikoli ni bil obziren, tako da ni nič čudnega, da niti kot predsednik ne upošteva bontona in ženi ne odpira vrat ali ji pomaga sestopiti iz letala. Tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham je vse navedbe članka zanikala kot lažno zgodbo.