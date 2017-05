V preteklih dveh letih je kar 300 tisoč begunskih otrok potovalo samih. Slednji so še posebej izpostavljeni nevarnostim ter pogosto prisiljeni v suženjstvo in prostitucijo. Po podatkih Unicefa je 170 tisoč otrok v minulih dveh letih zaprosilo za azil v Evropi. Preko Mediteranskega morja, v katerem je utonilo stotine otrok, je do Italije od leta 2016 do začetka leta 2017 prišlo brez spremstva kar 92 odstotkov otrok, večinoma iz afriških držav kot so Eritreja, Egipt, Gambija, Nigerija in Gvineja.

100 tisoč otrok se je samih podalo na pot prek Mehiške meje z ZDA, konflikti v Južnem Sudanu in regiji afriškega roga pa so 90 tisoč otrok beguncev prisilili, da so se razselili znotraj držav ali brez spremstva podali na pot prek meje.

Nekateri otroci se na pot podajo sami, saj gre za sirote, nekateri pa se želijo pridružiti svojim družinam, ki so že prispele v druge države. Na poti se otroci srečujejo s tihotapci, ki izkoriščajo ranljivost begunskih otrok. Zato zlahka postanejo žrtev prostitucije in nasilja.

Unicef napoveduje srečanje skupine sedmih gospodarsko najmočnejših držav v Italiji, na katerem naj bi se dogovorili o načrtu za zaščito otrok beguncev in migrantov. S tem želijo otroke brez spremstva zaščititi pred nasiljem in izkoriščanjem, ohranjati družine ter otrokom omogočiti dostop do izobraževanja in zdravniške oskrbe.