Policijski sindikat Slovenije (PSS) je v torek oblikoval stavkovni odbor in napovedal, da bo, če bo treba, prisiljen napovedati novo stavko in zaščititi pravice zaposlenih na policiji in ministrstvu za notranje zadeve. V sindikatu se namreč ne strinjajo z vladnim predlogom aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, po katerem bi zaradi lanskega dviga plač policistov z njimi linearno izenačili tudi plače drugih uniformiranih poklicev (vojakov, carinikov, paznikov, gasilcev…).

Policisti, ki so si višje plače izborili z več kot pol leta trajajočo stavko, so prepričani, da drugi uniformirani poklici glede na nevarnost in odgovornost njihovega dela niso primerljivi s poklicem policista ter da vlada z aneksom krši lanski stavkovni sporazum in ustvarja nova nesorazmerja. Še zlasti jih moti predvideni dvig plač vojakov, ki naj bi se, kot opozarjajo, po predlogu novega zakona o obrambi in službi v Slovenski vojski zvišale celo do 30 oziroma 40 odstotkov.

Predsednik PSS Radivoj Uroševič pravi, da bodo stavkovne zahteve pripravili v naslednjih 14 dneh, glede na nadaljnja pogajanja in ukrepe vlade pa se bodo odlo