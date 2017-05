Burduš, legendo med helikopterji, so si prvi obiskovalci Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani včeraj ogledovali z začudenjem. »Samo z jeklenico je pripet na strop,« so se čudili in pogledovali navzgor, a jih je podatek, da helikopter tehta manj kot eno tono, vidno pomiril. Petdeset let star helikopter je imel pomembno vlogo pri reševanju v gorah, naslednjih deset let pa bo po besedah Matjaža Podlipnika, koordinatorja za turizem v Kranjski Gori, krasil Slovenski planinski muzej. »To je neverjetno zanimiv eksponat. Super je, popolnoma me je presenetil. Ljudje si ga bodo zagotovo hodili ogledovat, to je velika pridobitev za muzej,« je prepričan tudi včerajšnji obiskovalec muzeja Marjan Kobe, sicer voznik kranjskogorskega turističnega avtobusa.

Helikopter bell 47 z registrsko številko YU-HAK je prišel v takratno letalsko enoto milice davnega maja leta 1967. Burduš, kot so ga poimenovali piloti in reševalci, naj bi po prvotnih načrtih pomagal pri rednih policijskih nalogah, a se je zelo hitro pokazalo, da je lahko uporaben tudi v gorah, predvsem pri reševanju.

Legenda na ogled, a še vedno v lasti policije Za potrebe gorskih nalog je po podatkih muzeja Burduš prvič pristal na Krvavcu, prvo reševanje pa je izvedel v Mojstrovki leta 1968. Zadnjič je poletel pred 33 leti, do tega tedna pa je na svojo usodo čakal v hangarju na Brniku. »Dogovarjanje, kje bo helikopter, je potekalo zadnjih šest mesecev, verjetno si ga je želelo več muzejev po Sloveniji. Helikopter je še vedno v lasti policije, Slovenski planinski muzej pa lahko z njim upravlja prihodnjih 10 let. Verjamem, da bomo to obdobje še podaljšali. Tu je na varnem, ogledalo si ga bo veliko obiskovalcev,« pravi Podlipnik. Prepričan je, da helikopter sodi v Slovenski planinski muzej. »Je zelo povezan z zgodovino gorskega reševanja in v Mojstrani še danes deluje izredno kakovostna postaja gorske reševalne službe. Gorska reševalna služba Slovenije je bila ustanovljena prav v Kranjski Gori leta 1912 in prav je, da smo s skupnimi prizadevanji v svojo zbirko dobili takšen eksponat.« Na svoje mesto v muzeju so helikopter namestili dan pred našim obiskom, prevoz in postavitev pa so izpeljali v enem dnevu. Nove pridobitve v Mojstrani so veseli tudi v Turizmu Kranjska Gora. Direktor Blaž Veber pravi, da je to zdaj ena glavnih atrakcij, ki jih ponujajo obiskovalcem. »Tudi za mnoge, ki so v muzeju in v naših krajih že bili, je ta pridobitev dodatna spodbuda, da se vrnejo,« je prepričan Veber.

Model s televizijskega zaslona Kot so zapisali v Turizmu Kranjska Gora, je bil bell 47 prvi helikopter na svetu, ki je (8. marca 1946) dobil vse certifikate za civilno uporabo. Poleg italijanske Aguste in ameriškega Bella so jih izdelovali tudi pri Kawasakiju na Japonskem in pri Westlandu v Veliki Britaniji. Skupno so jih v omenjenih podjetjih izdelali več kot 5600. »Takšen helikopter je letel in služil v skoraj vseh vojskah in policijskih enotah po svetu, največjo prepoznavnost pa je ta model zagotovo pridobil kot 'glavni igralec' v ameriški nadaljevanki M.A.S.H.,« pojasnjujejo v Turizmu Kranjska Gora. Po svetu trenutno po njihovih podatkih leti še okoli tisoč helikopterjev tega modela, vendar različnih verzij, z nekaj tehničnimi posegi in dodatnimi stroški pa bi lahko letel tudi Burduš, pravijo v Slovenskem planinskem muzeju in Turizmu Kranjska Gora.