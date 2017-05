Podjetje Rematom, ki se v Dobrunjah ukvarja z zbiranjem kovinskih odpadkov in pridobivanjem sekundarnih surovin, je pod nadzorom okoljske inšpekcije od leta 2007, odlagališča odpadov pa še vedno niso odstranili. Zaradi razširitve in poseganja na kmetijska zemljišča ga nadzira tudi kmetijski inšpektorat. Inšpekciji sta na Rematom naslovili več odločb, po katerih bi morali sanirati odlagališče, v zadnjih desetih letih so jim naložili tudi za več deset tisoč evrov kazni. Med drugim so inšpektorji temu podjetju naložili več ureditvenih odločb, a so po tem, ko so jih v naknadnem roku izvršili, spet začeli zbirati material.

Med odpadki tudi azbest

Ko smo si pred dvema mesecema ogledali odlagališče, je bilo tam še nekaj zabojnikov, eni so bili prazni, drugi polni. Rok Remec, ki vodi posle v družinskem podjetju, je zagotovil, da jih bodo v roku enega meseca odstranili. Toda to se ni zgodilo. Zabojniki so še vedno tam, v vsaj enem od njih pa so tudi azbestne kritine, pokrite s smrečjem. Nekaj kupov odpadnega materiala je tudi na kmetijski površini ob zabojnikih. Remec pravi, da azbesta niso odložili sami, ampak da so ga tja pripeljali neznanci, ki da na odlagališče brez njihovega privoljenja odlagajo odpadke. »Azbestnih plošč ne mečemo v zabojnike, saj jih ne pobiramo. S tem se ne ukvarjamo. Imam nekaj fotografij, kako neznanci odlagajo smeti, plačati za to bomo morali pa mi.«

Rok Remec je zagotovil, da je zabojnikov, ki po njegovem niti niso tako problematični, zdaj na posestvu manj, ker da jih odvažajo v Logatec, kamor selijo proizvodnjo. »Nekaj časa še potrebujemo, da preselimo proizvodnjo. To je odvisno tudi od stroškov prevoza, ki so veliki. Ampak do začetka poletnih dopustov bi morali to urediti. Torej čez okoli mesec dni,« je dejal Rok Remec. Inšpektor je nazadnje v ponedeljek v prostorih inšpektorata zaslišal lastnico treh parcel na spornem odlagališču. Kmetijski inšpektorat je še isti dan izdal sklep o izvršbi z denarno kaznijo in postavil rok za izvršitev naloženih obveznosti do 28. avgusta.