Slovenija je danes prejela dva uradna opomina evropske komisije zaradi nespoštovanja evropske zakonodaje. Komisija državi očita, da krši poplavno direktivo, ker že skoraj poldrugo leto zamuja z načrti za zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalstva in premoženja v državi. Morske direktive medtem ne izpolnjujemo, ker še vedno – dobri dve leti po izteku roka – nimamo programa ukrepov za vzpostavitev oziroma ohranitev dobrega okoljskega stanja slovenskega morja, čeprav bi več kot leto dni te ukrepe morali tudi že izvajati. Rok za odgovor komisiji v obeh postopkih je 28. junij.

Dokumenti v sklepni fazi

Še pred tem datumom namerava ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo poslati osnutek uredbe o načrtu upravljanja morskega okolja, ki bo omogočila začetek izvajanja načrta. Ta je po pojasnilih ministrstva v sklepni fazi priprave. Na vprašanje, zakaj tako pozno, ministrstvo odgovarja, da so (šele) v letu 2015 izvedli delavnice z nevladnimi organizacijami, raziskovalnimi institucijami in lokalnimi organi, na katerih so preverili ustreznost predlaganih ukrepov. Leta 2016 je sledil osnutek načrta in izvedba celovite presoje vplivov predlaganega načrta na okolje ter predstavitev obeh dokumentov javnosti v procesu javnega posvetovanja. Konec lanskega leta je načrt dobil končno obliko, zeleno luč o sprejemljivosti ukrepov pa je prižgala tudi evropska komisija.

Tudi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti je skupaj z okoljskim poročilom v sklepni fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje. »Ministrstvo za okolje in prostor je 14. aprila letos načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti ponovno poslalo v mnenje varstvenim resorjem,« so povedali na ministrstvu in dodali, da bo načrt na vladi sprejet predvidoma septembra letos.

»Oba dokumenta sta izdelana zelo dobro in natančno,« pa ocenjuje dr. Lidija Globevnik z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Tudi zato predsednica Društva vodarjev Slovenije opominoma ne pripisuje večje teže.