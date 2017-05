Najbolj spornega dela predlagane nove uredbe o zbiranju komunalnih odpadkov – prepovedi zbiranja plastičnih zamaškov, starega papirja in drugih odpadnih surovin v humanitarne namene in druge družbeno koristne dejavnosti – ministrstvo za okolje in prostor ne bo uresničilo in je že napovedalo preoblikovanje tega dela uredbe. Toda komunalna podjetja in občine opozarjajo, da je v predlagani noveli še precej drugih nesprejemljivih rešitev.

Proti tehtanju v gospodinjstvih Ena od njih je tehtanje odpadkov, za katero v osnutku očitno ni jasno določeno, kje oziroma kdaj ga bodo komunalna podjetja morala izvajati. Tako komunale kot občine pri tem še naprej nasprotujejo tehtanju odpadkov neposredno pri uporabniku in zaračunavanju storitev glede na dejansko količino odpadkov v posameznem gospodinjstvu, čeprav je tak način obračunavanja storitev po mnenju nekdanjega mengeškega župana Tomaža Štebeta edini pravičen. »Ker slovenski predpisi tehtanja izrecno ne zahtevajo, se v občinah oziroma komunalnih podjetjih branijo tehtanja posod ali vsaj spremljanja njihovega praznjenja, saj bi lahko potem ljudem zaračunavali le dejansko ustvarjene odpadke,« je Štebe že pojasnjeval za Dnevnik. Danes komunale svoje storitve gospodinjstvom zaračunavajo po zelo različnih merilih – od velikosti zabojnika in števila odvozov ali števila oseb do površine stanovanja, števila nočitev in celo števila odlaganj v zabojnik – od katerih pa je po pojasnilih okoljskega ministrstva večina nezakonitih. Že obstoječi predpisi namreč dovoljujejo zgolj zaračunavanje po dejansko prevzeti količini odpadkov ali po velikosti zabojnika in po številu odvozov. Komunalna podjetja oziroma občine uvedbe tehtanja odpadkov v gospodinjstvih ne sprejemajo, češ da bi tehtanje vsakega zabojnika oziroma vsake vreče posebej bistveno podražilo komunalne storitve, saj bi pomenilo velike dodatne investicije v nadgradnjo vozil in obstoječih sistemov evidentiranja. Podpirajo pa tehtanje celotne vsebine smetarskih vozil za potrebe nadzora nad zbranimi odpadki in njihovo nadaljnjo usodo.