Igrajmo tenis Tenis Slovenija in Petrol vas skupaj z Blažem Kavčičem vabita, da se pridružite projektu Igrajmo tenis!, ki je namenjen ljubiteljem tenisa vseh generacij. V soboto, 20. maja, in nedeljo, 21. maja, se bo v športnem centru Millenium v BTC City Ljubljana odvijal najmnožičnejši dogodek za najmlajše Igrajmo tenis!, kjer bodo tekmovali otroci iz vseh slovenskih klubov, stari od 8 do 11 let. Vzporedno s turnirjem bo v nedeljo dopoldne potekala teniška olimpijada, popoldne pa na Ball boys boot camp vabimo mlade pobiralce teniških žogic. Pripravljen je tudi pester spremljevalni program z nagradnimi igrami sponzorjev in partnerjev Tenisa Slovenije. Na prizorišče so vabljeni tudi starši, prijatelji in drugi spremljevalci mladih upov. Dogodek Igrajmo tenis! pa ne bo razveseljeval le otrok, ampak tudi ljubitelje tenisa starejših generacij, ki bodo imeli možnost brezplačnega igranja na različnih teniških igriščih po vsej Sloveniji.

Dan lipicanca v Kobilarni Lipica Najlepši lipicanci Kobilarne Lipica in Združenja rejcev lipicanca Slovenije bodo v nedeljo, 21. maja, glavne zvezde praznovanja Dneva lipicanca, s katerim se bodo poklonili 437. rojstnemu dnevu lipicanca in Kobilarne Lipica. Vrhunec privlačnega celodnevnega programa za družine bo gala predstava najlepših lipicancev in konjeniških gostov, ki se bo ob 15. uri začela na lipiškem hipodromu. Na njej bodo nastopili najlepši lipicanci Kobilarne Lipica in Združenja rejcev lipicanca Slovenije, ki povezuje zasebne rejce teh čudovitih konj v Sloveniji.

Vabljeni med vrtnice V nedeljo, 21. maja, vabljeni v rožni vrt posestva Villa Fabiani na delavnico slaščic Naser Gashi in na sprehod med cvetoče vrtnice z Bredo Čopi, ljubiteljico vrtnic in lepot narave. Dogodek se bo v Štanjelu odvijal med 9. in 14. uro. Pozno popoldne se lahko prepustite glasbi v kulturnem domu Kobjeglava, kjer bo ob 17. uri potekala 23. revija kraških pihalnih godb.