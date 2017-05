Na prvi finalni tekmi košarkarskega državnega prvenstva je bila Rogaška dvakrat tik pred zmago, na koncu pa je s prednostjo 1:0 v Ljubljano odšla Olimpija. Veliki junak Ljubljančanov je bil Nikola Janković, ki je v rednem delu s trojko pred sireno najprej izsilil podaljšek, nato pa v njem za zmago ponovil vajo ob popravljanju zgrešenega meta Gregorja Horvata. Druga finalna tekma bo v petek ob 18. uri v Hali Tivoli.

V košarki finalne serije ali tekme zaradi pomembnosti v večini primerov pomenijo trdo obrambno predstavo, v kateri bolj kot lepotni vtis štejeta nepopustljivost in borbenost. Slednje je bilo moč opaziti tudi danes v Rogaški Slatini, a sta moštvi v prvi četrtini postregli z izredno gledljivo košarko, v kateri ni manjkalo atraktivnega zabijanja in zadetih metov. Ker je bila igra tekoča, so se tudi sodniki redko oglasili. A jasno je bilo, da Slatinčani in Ljubljančani v podobnem ritmu ne bodo zdržali dolgo časa. Že druga četrtina je tako prinesla marsikatero napako. Gostitelji so tako zaporedoma v protinapadu zgrešili lahko polaganje (Davis Jr) in zabijanje (Johns), medtem ko si je na drugi strani Bubnič v pičlih treh minutah in 51 sekundah nabral kar štiri osebne napake. Gostje so imeli sicer večino prvega polčasa rahlo pobudo predvsem zaradi razpoloženosti v napadu, medtem ko v obrambi niso našli rešitve za agilnega in skočnega Taylorja Johnsa.

Po zaslugi Devina Oliverja so Ljubljančani v prvem delu drugega polčasa še ohranjali prednost, pravi boj pa se je razplamtel v zadnji četrtini, v katero sta moštvi vstopili poravnani na 55. Milošević s peto in Hrovat s četrto osebno napako sta trenerja Gašperja Okorna ob že tako kratki rotaciji spravila v težaven položaj, a je Olimpija kljub temu držala korak z Rogaško. Ko je tri sekunde pred koncem koš in še dodatni prosti met zadel Ferme, se je zdela tekma odločena, a je po minuti odmora na drugi strani z zadetim metom za tri točke sireno prehitel Nikola Janković. Slednje gostiteljev ni zmedlo, saj so v podaljšku zaigrali še bolj agresivno, a prednost šestih točk po lastni neumnosti prelahko izpustili iz rok. Osem sekund do konca je sledila usodna, ko je izkušeni Drobnjak ob izvajanju avta z dolgo podajo pod košem iskal Johnsa, a so gostje žogo prestregli, zmagovalca pa je po popravljenem zgrešenem metu Hrovata pred zvokom sirene odločil Janković.

»To je zmaga celotnega moštva in strokovnega štaba. Moško smo se borili in tudi v težkih položajih nismo popuščali. Sreča se mora včasih nasmehniti tudi nam, saj smo letos izgubili ogromno tekem v končnici. Ko je bilo najbolj pomembno, smo prišli do uspeha in Rogaški ukradli prednost domačega parketa. V Ljubljano se vračamo z zmago, a nam do končnega cilja manjkata še dve,« je povsem zadihan po tekmi razlagal Olimpijin junak Nikola Janković.

Dragiša Drobnjak je na drugi strani bodril poklapane soigralce Rogaške, ob tem pa odgovornost za poraz prevzel na svoja ramena: »V tekmo smo šli premehko, a v drugem polčasu ujeli ritem. Na koncu pa… Ne vem, kaj mi je bilo, da sem želel podati Johnsu pod koš. Osem sekund do konca bi moral iskati lažjo rešitev. Vem, da je to ekipni šport, in kar ne morem verjeti, da sem naredil takšno bedarijo.«