Košarkarska Olimpija je v zadnjih tednih zašla v razburkane vode. Forma igralcev trenerja Gašperja Okorna je padla, za nameček so se začele kopičiti še poškodbe. Situacija je prišla v ligi za prvaka celo tako daleč, da na nitki visi uvrstitev Ljubljančanov v polfinale. V kolikor se jim ne bi uspelo prebiti v izločilne boje državnega prvenstva, bi bila to nova velika blamaža nekdanjega ne le slovenskega, temveč tudi evropskega velikana.

Proti Heliosu je tako Olimpija morala prekiniti serijo štirih zaporednih porazov, kar ji je naposled tudi uspelo. Ob tem so zmaji prejeli še pomoč Rogaške, ki je ugnala Hopse, njihovega največjega konkurenta v boju za polfinale. Največ zaslug za uspeh proti Domžalčanom je imel kdo drug kot Devin Oliver. Ameriški krilni košarkar se je v letošnji sezoni v zeleno-belem dresu resnično izkazal, s 23 točkami in sedmimi skoki ter statističnim indeksom 23 pa je bil kot že nekajkrat doslej najbolj zaslužen, da so s soigralci prišli do uspeha. Z dobro predstavo si je prislužil naziv Dnevnikovega igralca kroga, na skupni lestvici pa si nabral že visoko prednost pred najbližjim zasledovalcem Jakobom Čebaškom.

V tokratnem 8. krogu v ligi za prvaka je drugo mesto v izboru pripadlo Dominiqueju Elliottu, ki je k suvereni zmagi Krke proti Zlatorogu prispeval 18 točk in ujel pet odbitih žog. Tretje mesto je zasedel Ramo Rizvić (poraz Zlatoroga proti Krki, 24 točk), četrto Darwin Davis Jr (zmaga Rogaške proti Hopsom, 19 točk in osem asistenc), peto pa Taylor Johns (zmaga Rogaške proti Hopsom, 15 točk in osem skokov).