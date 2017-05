Po tednu dni premora se v slovenskem košarkarskem državnem prvenstvu začenja najbolj razburljiv del sezone. Prvi polfinalni par Krka – Olimpija praktično pomeni finale pred finalom, saj se bosta med seboj pomerila najtrofejnejša slovenska kluba. Ljubljančani so namreč državni naslov do zdaj osvojili že petnajstkrat, Novomeščani pa sedemkrat. Tudi obračun med Rogaško in Zlatorogom obeta razburljivo dogajanje. Laščani so v finalu do zdaj nastopili štirikrat, Slatinčani enkrat, nobeden pa še ni okusil slasti končne zmage. Prva polfinalna obračuna bosta na sporedu danes, druga v torek v Stožicah in sredo v Treh lilijah, morebitna tretja pa v četrtek v Novem mestu in petek v Rogaški Slatini.

Krka – Olimpija (danes ob 20. uri): Novomeščani in Ljubljančani se med seboj odlično poznajo, saj so v letošnji sezoni odigrali že sedem obračunov. Zmaji so bili obakrat boljši v ligi ABA, dobili finale pokala in se veselili na gostovanju pred tednom dni na zadnji tekmi lige za prvaka. Dolenjsko moštvo pa je do uspeha prišlo na obeh obračunih v rednem delu državnega prvenstva ter na prvem v Tivoliju v ligi za prvaka. »Ker so suvereno opravili z nasprotniki v ligi za prvaka, imajo prednost domačega parketa in večjo rotacijo, mi pa smo ves čas hodili po robu in bi se lahko zvalili tudi na drugo stran,« je Gašper Okorn pojasnil razloge, zakaj vlogo favorita pripisuje Krki.

Ljubljanski trener je povedal tudi, da večjih možnosti za nastop Nikole Jankovića ni, a je bila to strateška poteza. Srbski center se je po poškodbi hrbta po naših informacijah v zadnjem tednu počutil bolje in s soigralci opravil tudi nekaj treningov ter naj bi v Novem mestu skoraj gotovo pomagal soigralcem. Ljubljančani so tako v boju za finale dobili novega aduta, a vprašanje je, kakšna bo Jankovićeva forma, saj je zadnji mesec večinoma počival in imel terapije. »Vsaka ekipa lahko v enem tednu pripravi presenečenja, na to se bo treba prilagoditi. Obramba bo prevesila tehtnico na eno ali drugo stran, a bo treba dosegati tudi koše,« je še povedal Okorn.

S poškodbami so se v zadnjih dneh ubadali tudi v taboru Krke. Marka Lukovića je na poti v Rogaško Slatino pred tekmo 9. kroga v ligi za prvaka tako močno uščipnilo v hrbtu, da je težko stopil z avtobusa. Zadnji dve tekmi je tako izpustil, a naj bi bil danes nared. Enako velja za Erjona Kastratija, ki si je nategnil prepono, medtem ko se je Darko Jukić po smrti očeta že vrnil v Novo mesto, a izpustil več kot teden dni treningov. »O veliki samozavesti bi težko govoril, saj smo na zadnjem medsebojnem obračunu izgubili. Upam, da bodo vsi igralci pripravljeni in da bomo dokazali, da smo boljši od Ljubljančanov ter se uvrstili v finale,« pravi trener Krke Simon Petrov, ki je igralce pripravljal na to, da bo Janković igral. »Osnovne stvari bodo ostale enake, a jasno je, da je z njim igra Olimpije precej drugačna. Če bo nastopil, bomo pripravljeni.«

Rogaška – Zlatorog (danes ob 18. uri): V senci derbija med Krko in Olimpijo se bosta za drugo finalno vstopnico udarila presenečenje letošnje lige za prvaka Rogaška in lanski finalist Zlatorog. Slednji je pred kratkim do konca sezone izgubil najboljšega posameznika Igorja Tratnika, a se je na njegovo odsotnost že prilagodili. »Tesno so izgubili proti Olimpiji in premagali Hopse, tako da zato ne pričakujem nič lažjega dela. Recimo, da imamo zaradi domačega igrišča manjšo prednost,« je dejal trener Rogaške Damjan Novaković, strateg Zlatoroga Aleš Pipan pa je dodal: »Čaka nas vroče gostovanje v Rogaški Slatini, kjer bomo naredili vse, da se v Laško vrnemo z zmago. S tokratnim nasprotnikom smo se letos pomerili že šestkrat. Po trikrat smo zmagali in izgubili, tako da tudi zdaj pričakujem izenačeno tekmo.«