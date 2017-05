Medtem ko so Čehi takoj po žametni revoluciji iz središča Prage naredili sodobno zahodno metropolo in šele potem začeli obnavljati Brno, naših novih oblastnikov Ljubljana, tako kot vse drugo, česar se ni dalo denacionalizirati, ni zanimala. Lastne valute, suverene zunanje in obrambne politike smo se znebili z občutkom olajšanja, da v tako pomembnih rečeh ne odločamo več sami o sebi, prestolnico pa smo enako kot kulturo prepustili času in usodi, da počasi opra