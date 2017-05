Nominacija obnovljene Plečnikove hiše za enega najboljših evropskih muzejskih projektov v Evropi je dokazala, da je skupen napor vseh, ki so sodelovali pri tej zahtevni nalogi, prešel meje lokalnega okolja in nam potrdil, da je bil projekt smiseln, ne samo zaradi obnove te ljubljanske znamenitosti, temveč tudi zaradi široke pozitivne participacije vseh vpletenih. Nekateri posamezniki namreč še zdaj ne razumejo, da Plečnikovega dela in njegovega poslanstva ni mogoče po mili volji olastniniti, temveč je last vseh nas, last svetovne dediščine.

Prav Plečnikova zasluga je, da je zaradi njegovega umetelnega genija naše mesto nekaj posebnega, da se prav zaradi njega loči od drugih podobnih srednjeevropskih mest. Poznamo mesta z antično, srednjeveško, baročno, secesijsko, modernistično arhitekturno preteklostjo, vendar je Plečnikova Ljubljana tista dodana razlika, ki mu daje posebno izvenkategorično noto. Pa se tega sploh v zadostni meri zavedamo?

Imamo namreč izjemno priložnost, da v prihodnosti ustvarimo tisto blagovno znamko, ki nas bo večno ohranjala na zemljevidu mest s posebnim statusom. Izjemno pomembno je namreč, da se ustvari okolje razumevanja, da za tako naravnanost potrebujemo orodja in znanja, ki bodo to blagovno znamko uspela internacionalzirati. Vpis njegove dediščine na Unescov seznam svetovnih spomenikov je samo ena izmed pomembnih nalog, druga je razumevanje vseh prebivalcev mesta, da je Plečnikovo delo živ organizem, ki je bil ustvarjen nekoč, da lahko navdihuje danes, jutri. Dediščina namreč najbolje živi, če je v funkciji in je njena uporaba v duhu njegove namembnosti in smiselna nadgradnja kvalitetnega dojemanja časa in prostora danes.

Blagovna znamka Plečnik pa ne pomeni samo ohranjanja njegove dediščine, temveč je napotek vsem, kako pomembno je ustvarjanje nove arhitekture, ki bo sledila njegova izhodišča kvalitete, vpetosti v prostor, razprla nove idejne možnosti arhitekture, oblikovanja nasploh. Kako bizarno bi namreč bilo, če bi bili samo sledilci Plečnikovih vzorcev. Kar najbolj potrebujemo, je, da razumemo njegova izhodišča za to, kako pomembno je kvalitetno oblikovanje prostora, v katerem živimo. Naše popolno razumevanje Plečnikovega dela se bo zgodilo šele tedaj, ko bomo njegovo ustvarjanje razumeli kot brezkompromisen obračun s povprečnimi, provincialnimi, rumenimi kategorijami, ki marsikdaj dušijo slovenski ustvarjalni potencial. Plečnik je svetovna blagovna znamka, ker je bil svetovljan.