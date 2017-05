Večina lažnih informacij ostaja brez oznake ali oznako dobijo prepozno, ko so vsebine že postale viralne in je škoda že narejena. Podjetje Facebook se je za sistem nadzora lažnih vsebin odločilo predvsem zaradi številnih obtožb glede širjenja lažnih informacij pred ameriškimi volitvami, na primer, da papež Frančišek I. podpira republikance, s čimer naj bi prispevali k zmagi Donalda Trumpa na amerških predsedniških volitvah.

Do razkritja lažnih informacij preteče več dni

Nekateri menijo, da so prizadevanja Facebooka za zamejitev lažnih novic, korak v pravo smer. Kljub temu pa se lažne novice še vedno zelo hitro širijo, zato so poznavalci skeptični. Facebook je zavrnil razkritje podatkov o tem, kako hitro označijo novice kot lažne, koliko novic so že razkrili, in kakšen je dejanski vpliv oznak. Izvršni direktor PolitiFact Aaron Sharockman, strani ki za Facebook preverja resničnost novic, pa pravi, da lahko do razkritja lažnih informacij preteče tudi več dni.