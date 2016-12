Uro dolga radijska igra je bila sicer le ena izmed mnogih nadaljevanj v seriji radijskih oddaj z naslovom The Mercury Theatre on the Air, v katerih je Orson Welles s sodelavci vsak teden predstavljal priredbe literarnih klasik. Teden dni prej je bilo na sporedu delo V osemdesetih dneh okoli sveta Julesa Verna, igri o napadu Marsovcev pa je sledila priredba romana Srce teme Josepha Conrada.

Ker je večji del radijske predstave po knjigi Vojna svetov potekal tako, kot da na radiu sprejemajo poročila o dogajanju na terenu, kjer poteka invazija zunajzemeljskih bitij, je obstajala resna nevarnost, da bo kdo od poslušalcev igrano dramatizacijo romana zamenjal za resnično dogajanje. Po poročanju časopisov je dejansko kar nekaj ljudi vsaj malo nasedlo provokaciji. The New York Times je celo na naslovnici poročal o prepričljivi radijski igri in paničnem odzivu ljudi nanjo, saj naj bi nekateri v strahu pred marsovci in strupenimi plini, ki naj bi jih ti širili, zbežali s svojih domov.

Kolikšen del več milijonov radijskih poslušalcev je dejansko verjel, da je prišlo do invazije bitij iz vesolja, je težko oceniti. Policija je prejela veliko klicev, v katerih so ljudje preverjali, kaj se dejansko dogaja. Mnogo poslušalcev je bilo tudi resnično preplašenih, a kot so pokazale kasnejše analize, hujše panike igra med ljudmi menda ni povzročila. Za dodatno publiciteto je poskrbel predvsem sam Orson Welles, ki je s svojimi skrbno premišljenimi izjavami za televizijo dodatno vzbujal zanimanje za svoje predstave.

Povsem drugače se je desetletje kasneje iztekla španska uprizoritev iste radijske igre, ki sta jo februarja 1949 v Ekvadorju izvedla Leonardo Paez in Eduardo Alcaraz. Tam je dejansko prišlo do velikega javnega vznemirjenja, saj so tudi gasilci in policija verjeli poročanju radia in oddrveli na domnevno prizorišče pristanka zunajzemeljskih bitij. Ko pa se je izkazalo, da gre pri vsem skupaj le za radijsko igro, so se ljudje čutili prevarane in prizadete. Izbruhnili so ulični nemiri, ki so bili usmerjeni proti radijski postaji, ki je igro predvajala, in časopisu, ki je pri predstavi sodeloval tako, da je nekaj dni prej objavljal poročila o domnevnih prikazovanjih neznanih letečih predmetov v okolici mesta. Ogorčenje javnosti nad prevaro, ki so si jo privoščili na radiu, je bilo tako veliko, da se ljudje niso ustavili niti, ko je na ulicah prišlo do fizičnih obračunavanj. V nemirih je umrlo vsaj sedem ljudi, med njimi tudi dekle in nečak enega od avtorjev radijske igre, ki je moral pred razjarjenimi poslušalci pobegniti v Venezuelo.

Širjenje novic brez posrednikov

Nezmožnost dela javnosti, da bi pred dobrega pol stoletja razlikovala med resničnim radijskim poročanjem in fiktivno radijsko igro, lahko primerjamo z današnjimi težavami, ki jih imajo nekateri z razlikovanjem med pravimi in lažnimi novicami, ki se širijo po spletu. Vendar lahko med obema obdobjema opazimo pomembno razliko. Ljudje so bili pred dobrega pol stoletja jezni in osramočeni, ko so ugotovili, da so se pustili naplahtati, danes pa se zdi, kot da je mnogim povsem vseeno, ali so novice, ki jih klikajo in delijo, lažne oziroma izmišljene, če le potrjujejo njihova prepričanja.

Z vzponom interneta je prišlo do bistvene spremembe v načinu prenosa informacij, saj zgodbe za vstop v javni prostor ne potrebujejo več posrednikov. Ljudje lahko pišejo bloge in objavljajo fotografije, ki jih je mogoče zelo preprosto širiti. Možnosti novih tehnologij so osupljive, saj lahko najrazličnejše informacije zelo hitro dosežejo množice, a sistem ima tudi veliko pasti, saj se lahko po njem hitro širijo tudi lažne novice in dezinformacije.

Do pojava interneta in družbenih omrežij, kot sta facebook in twitter, so morale informacije, preden so se množično delile v javnosti, prestati skrben uredniški pregled. Problem današnjega časa pa je, da zgodbe za vstop v javni prostor ne potrebujejo več nobenega posrednika, ki ga je tradicionalno predstavljal urednik. Danes se lahko zgodbe zelo hitro širijo, pri čemer je za hitrost širjenja pomembno predvsem, da se ljudje ob njihovem razpečevanju dobro počutijo.