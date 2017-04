Mark Zuckerberg, ustanovitelj in lastnik Facebooka, enega najpomembnejših podjetij na svetu, na svojem profilu na družbenem omrežju rad objavlja fotografije svoje hčerke, žene in psa, pomešane med slike obiskov, sestankov, srečanj, ki so osebni in korporativni piar. Tudi kadar Mark Zuckerbeg napiše pismo, dolgo pismo, ga objavi kje drugje kot na svojem profilu. Leta 2012 je napisal Pismo ustanovitelja, v katerem je razlagal, kaj je Facebook, kakšna je njegova podjetniška usmeritev. To je bilo pismo, namenjeno vlagateljem. Pred kratkim pa je napisal še daljše pismo, pravzaprav manifest z naslovom Gradnja globalne skupnosti, v katerem razkriva svojo vizijo družbe prihodnosti.

Manifest je gostobeseden in leporečen, kot da bi bil Zuckerberg politik in ne ustanovitelj podjetja, ki je spremenilo način globalnega komuniciranja in na neki način povezalo dve milijardi ljudi. In prav njim, »naši skupnosti«, kot jo naslavlja Zuckerberg, je namenjen manifest. Zuckerberg meni, da je imel za manifest dober razlog. Kot je te dni dejal v intervjuju za portal Fast Company, je čutil nujo, da objavi svojo vizijo globalne skupnosti, ker ko je leta 2004 zagnal Facebook, »ideja globalnega ni bila kontroverzna, v zadnjih letih pa se je to spremenilo. Na veliko koncih sveta ljudje, ki jih je globalizacija razočarala, postajajo vse glasnejši. To pa zadeva bistvo Facebooka, saj je naša misija, da svet naredimo bolj odprt in povezan.«

Zato se Mark Zuckerberg v manifestu kot predsednik države z dvema milijardama ljudi obrača na svoje podanike z vizijo, kako naj bi skupnost sploh delovala. Trenutek za tak nastop res ne bi mogel biti boljši, vsaj s stališča podjetja ne, saj Facebook še zdaleč ni več povezovalec prijateljev iz srednje šole in iskalec izgubljenih članov družin, temveč močno politično in ideološko orodje, kar se je v preteklih letih izkazalo večkrat, od arabske pomladi do nazadnje ameriškega pohoda žensk, če omenimo le pozitivne dogodke. Zato je Zuckerbergov manifest hkrati opravičevanje v smislu, ups, naše orodje je malce podivjalo in od tod vizija, kako ga bodo v prihodnosti popravili, da se ne bo več kvarilo.