Gnojenje kmetijskih površin s hlevskim gnojem se vsakemu zdi normalno in nesporno, saj se tako rastlinam zagotavljajo razmere za boljšo rast. Zato bi se mnogi strinjali, da tistih nekaj pasjih iztrebkov že ne more biti problematičnih, če se znajdejo na travniku. Vendar so lahko psi pomembni prenašalci številnih parazitnih bolezni, ki se prenesejo na domače živali in povzročajo večjo gmotno škodo.

Podrobneje bomo opisali dve, ki sta po klinični sliki najbolj problematični in povzročata največ škode. To sta ehinokokoza in neosporoza, pri razumevanju teh bolezni pa nam je pomagala Maja Vodiškar, dr. vet. med., iz Veterinarske prakse v Tenetišah.

Neosporoza

Neosporozo povzroča protozoj Neospora caninum. Pri tej bolezni so psi končni gostitelji, domači prežvekovalci pa vmesni gostitelji. Psi z blatom izločajo jajčeca, ki jih nato z okuženo vodo ali krmo zaužijejo domači prežvekovalci. V domačih prežvekovalcih se parazit intenzivno množi. Pri tem prihaja pri govedu do velikega števila abortusov in mrtvorojenih telet. V plodovnih tekočinah in placenti je veliko število invazivnih oblik protozoja. Če pes to zaužije, se okuži in razvojni krog je sklenjen.

Protozoj pri pasjih mladičih do šestega meseca starosti povzroča živčno-mišične znake, krče, večje število pasjih mladičev pa lahko tudi pogine. Bolezen je neozdravljiva in jo je, ko je enkrat vnesena v govejo čredo, zelo težko odpraviti. Edina preventiva je, da se zagotavljata neoporečna krma in voda za živali, ki nista okuženi s pasjimi iztrebki. Pse zaščitimo tako, da so vedno pod nadzorom in ne zauživajo ničesar, kar bi lahko vsebovalo to nevarno kužnino.