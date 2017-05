V zadnjem času je bilo že veliko povedanega o pasji prehrani, zato je prav, da spregovorimo tudi o posledicah hranjenja, torej o pasjih iztrebkih.

Lastnik psa bi se že na začetku moral zavedati, da je prav oziroma pomembno, da za svojim psom iztrebke tudi pospravlja in jih odlaga na za to primernih mestih. Zato so poleg pasjega povodca nujen del opreme vrečke za iztrebke. Pasji iztrebki niso le neokusni na pogled, ampak so tudi polni bakterij, ki so škodljive za naše zdravje in okolje, v katerem živimo. V nasprotju z drugimi onesnaževalci okolja vsebujejo pasji iztrebki bakterije, parazite in viruse, ki so lahko nevarni za naše zdravje. Med njimi so salmonela, E. coli, odpadne koliformne bakterije, pasja kuga, koronavirus, hepatitisi in parvovirusi.