Tečajniki me vedno gledajo postrani, ko jim svetujem, naj se izogibajo igri z drugimi psi, predvsem pa naj to ne bo glavna dnevna aktivnost njihovega štirinožca. To se jim ne zdi naravno, saj menijo, da se pes mora družiti s sebi enakimi in da ga tako primerno socializirajo. Razložim jim, da je v gradnji odnosa s psom zelo pomembno, da smo v pasjih očeh najzanimivejši in edini pozornosti vreden osebek v njegovi okolici. To pa težko dosežemo, če je pes navajen igre z drugimi psi. S takšno zabavo človek zelo težko tekmuje.

Skupni izleti kot del vzgoje Nekoč me je tečajnica, ki se je trudila upoštevati vse moje nasvete in navodila, vprašala, zakaj njihovim psom ne dovoljujem medsebojne igre, če pa na družbenih omrežjih zelo pogosto vidi fotografije mojih psov v družbi dveh, treh ali celo več štirinožcev. Te fotografije niso nastale med pasjim igranjem, ampak na skupinskih izletih več lastnikov in njihovih psov. Omejitev igre z drugimi psi ne pomeni, da moramo svojega psa izolirati in se izogibati drugim predstavnikom te vrste ter prekiniti stike z lastniki psov. V fazi vzgoje, ko je primarna povezava med vodnikom in psom zgrajena, ko imamo izdelano jasno komunikacijo s psom in nam pes pozorno sledi, je čas, da v svoje življenje vpeljemo različne moteče dejavnike in psa izpostavljamo čim več različnim situacijam. Izleti s pasjimi prijatelji so odlična priložnost za utrjevanje pozornosti na nas, odpoklica, samokontrole in ignoriranja okolice.