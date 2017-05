Naravni materiali Ključ do toplega minimalizma je sodobna estetika notranje opreme, ki pa jo spremljajo obrabljeni ali reciklirani detajli. Preprosto urejena dnevna soba z materiali, kot so les, kamen in juta poskrbi za naravni oziroma zemeljski dekorativni vtis prostora. Ko ste na izletu na deželi ali ob morju, zbirajte zanimive drevesne veje, kamne ali naplavine ter z njimi okrasite prostor.

Temni barvni toni ozadja Združite osnovno shemo preprostega bivalnega prostora brez nepotrebne navlake s paleto temnih barvnih odtenkov, ki ga naredijo na splošno toplejšega in udobnejšega. V preprosti elegantni kuhinji temnejša barva sten poskrbi, da temno kuhinjsko pohištvo preprostih linij ne deluje prestrogo: topli leseni toni delujejo hkrati robustno in pomirjujoče.

Občutek ugodja Zaželena je kombinacija starega in novega, a poskrbite, da je vtis, ki ga daje prostor, preprost in ugoden. V preprosti jedilnici dajejo laneni prt in sedežne blazine na stolih ter okrasni dodatki iz lesa in drugih naravnih materialov občutek toplega in udobnega prostora.

Čiste linije Topli minimalizem sam po sebi preprost slog, vendar je tudi klen – popolnost je tisti element, zaradi katerega je preprost, a udoben. Linije dizajna so čiste, kljub temu pa je prostor vabljiv s toplimi barvami, preprostim pohištvom in talnimi oblogami iz naravnih materialov.

Organizirano shranjevanje Preprosto urejen dom brez navlake je lahko topel, eleganten in vabljiv, a kako je združljiv z otroki in resničnim življenjem? Odgovor je shranjevanje. Premislite, kakšne so potrebe vaše družine in skrbno načrtujte garderobne omare in druge pohištvene elemente za hranjenje stvari. Še pred tem pa zavrzite vse tisto, česar ne potrebujete in vam povzroča v stanovanju zgolj nered.

Manj stvari, več teksture Očistite prostore opreme, tako da ostanejo samo osnovni elementi. V elegantni dnevni sobi naj denimo ostanejo vpadljive lesene talne obloge, par naslonjačev, pohištveni kosi iz temnega lesa, dramatična viseča svetilka in čudovite slike. Šele ko iz celovite slike prostora izločimo dekorativni »hrup«, osnovni elementi resnično zasijejo. V prostor dodamo teksture, na primer preprogo iz jute, oblazinjeno posteljno vzglavje ali mehko odejo, ki ustvarjajo tople bivalne kotičke.

Leseni opaž Les je odličen material, ko želimo v domu ustvariti slog toplega minimalizma. Leseni opaž (v sodobnem slogu postavljen vodoravno in ne navpično) prostorom podari občutek topline in udobja. Če vam proračun ne dopušča opaženja cele sobe, dosežete podoben občutek z lesenim pohištvom in policami. Ali pa si pomagajte s furnirjem, ki ga prilepite na posamezne manjše površine.