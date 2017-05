Kadar se odločate za nakup mladinske sobe, imate verjetno pred sabo nestrpnega najstnika oziroma najstnico, ki ima skorajda nemogoče želje. Punce si običajno želijo ogromno omaro, fantje veliko računalniško mizo, prostor za velik ekran in možnost različne postavitve pohištva. Zagotovo bosta oba želela veliko polic za knjige in ogromno posteljo, saj bodo pri njiju kdaj prespali prijatelji. Dizajn mladinske sobe naj bo podoben klasični spalnici, saj si mladostniki ne želijo več otroških elementov in tematskih sob z dinozavri in princeskami. Mladinska soba namreč ni več samo prostor za učenje, igranje in spanje, ampak tudi za druženje s prijatelji, telovadbo, ukvarjanje s konjički, klepetanje po telefonu in »visenje« na facebooku ali snapchatu.

Toliko želja, pa le ena soba … Mladostnikom je zelo težko izpolniti njihove želje, še posebno pri tako kompleksnih in dolgoročnih nakupih, kot je mladinska soba. Če ste tudi vi najprej premerili sobo, se nato odpravili na izlet po slovenskih salonih in prišli domov utrujeni in razočarani, vam svetujemo, da si prihranite nadaljnje brezplodne poti in salon povabite k sebi! Priznan slovenski proizvajalec pohištva po meri Akron ve, v kakšni stiski se znajdejo starši z zahtevnimi najstniki, in ima dolgoletne izkušnje pri izdelavi pohištva, ki zadovolji tudi najbolj zahtevne in izbirčne kupce.

Brezplačen posvet na vašem domu Pri Akronu je svetovanje ob nakupu brezplačno. Svetovalec si bo pri vas doma ogledal sobo, jo izmeril, vam pokazal vzorce, se pogovoril z bodočim uporabnikom sobe in vam okvirno predstavil svojo vizijo. Akronovi svetovalci so navajeni dokaj nemogočih zahtev, saj si najstniki želijo ogromno, prostor pa je za njihove želje običajno vedno premajhen – še zlasti, če si isti prostor delita dva. Skupaj se boste posvetovali o barvnih kombinacijah, materialih in možnih postavitvah pohištva, saj Akron ne pozna standardiziranih mer, ki vas omejujejo pri nakupu. Pri Akronu je meja samo prostor, ki ga želite opremiti. Če je želja in idej veliko, vam z veseljem pripravijo več različnih načrtov: različne kombinacije barv, različne dimenzije postelje ali pisalne mize … Svetovalec vam bo seveda načrte tudi izrisal, da si jih boste lahko večkrat ogledali, o njih predebatirali z otrokom in morda odkrili še kakšne želje, ki ste jih prej pozabili omeniti. Mladinska soba pogosto ostane v stanovanjih dolga leta, saj jo mladostniki uporabljajo še skozi študentska leta in pozneje, ko že odletijo iz gnezda, zato želimo najti moderen, a večen dizajn, ki se ga ne boste naveličali.

Tole bi! Končno, trenutek, ki ste ga nestrpno čakali. Odločil oziroma odločila se je! Čas je, da pokličete Akron in naročite sobo, ki bo vašemu mladostniku prinesla veliko dobre volje in praktičnosti. Verjetno že komaj čaka, da se znebi svoje stare otroške sobe in ponosno povabi prijatelje na ogled nove. Z Akronom bo šlo zlahka, saj pravočasno poskrbijo za vse. Vso naročeno pohištvo vam bomo dostavili, prinesli v stanovanje in ga strokovno sestavili. Nato je pa na vrsti samo še vaš mladostnik, ki nestrpno čaka, da bo lahko vse svoje stvari zložil v omare in na police.

Garancija je samoumevna – tako kot Akronova kakovost Pri Akronu iščejo kakovostne rešitve, zato je izbira kakovostnih materialov samoumevna. Zavedajo se, da pohištvo izraža vašo osebnost tako kot vaša obleka, zato se zadovoljijo le z najboljšim. Vsak dom obravnavajo individualno, česar s serijsko proizvodnjo ni mogoče doseči. Vsak kos, ki ga pošljejo v svet, je rezultat premišljenega načrta, simbioza vaših želja in vašega znanja. Tako pohištvo si zasluži najkakovostnejše materiale, ki bodo z lahkoto prenesli zob časa, modne muhe in morebitne selitve. Akronovo pohištvo po meri je izdelano vrhunsko, za njim stojijo strokovnjaki. Vsakemu kosu pripada petletna garancija, po preteku garancije pa vam zagotavljajo servisiranje. Pohištvo vam mora služiti na dolgi rok. Takrat morda vaš mladostnik ne bo več mladostnik, ampak odrasla oseba, ki bo iskala pohištvo za svoje gnezdo, njegova mladinska soba pa bo ohranila vse spomine, ki jih je ustvarjal z vami in s svojimi prijatelji.