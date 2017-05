Z zamenjavo elementov in svetlimi barvami bo stara kopalnica zasijala

Radi bi preuredili kopalnico v 60 let starem bloku. Prilagam skico, na kateri so dimenzije in trenutna postavitev opreme. Kopalnica je majhna, nefunkcionalna, ploščice so zastarele, zato si želimo spremembe in veseli bomo vsakega predloga, kako jo narediti bolj prijazno in uporabno.