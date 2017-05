Zahteve so bile prevratne in postavljene malodane ultimativno, toda vodstvo avstrijske ljudske stranke (ÖVP) jih je včeraj popoldne po nekaj več kot treh urah razprave sprejelo soglasno. Če bo dogovorjeno obveljalo, ljudske stranke, kakršno je dobrih sedem desetletij poznala druga republika, čez nekaj mesecev ne bo več. Namesto nje na politično prizorišče pred zdaj že zanesljivimi jesenskimi predčasnimi volitvami – s katerimi se je glede na včerajšnje izjave zdaj sprijaznil tudi socialdemokratski kancler Christian Kern – prihaja Lista Sebastiana Kurza, Nova ljudska stranka.

Predstava (za) enega

Sedem zahtev je 30-letni zunanji minister Kurz v zameno za svojo privolitev, da prevzame vodstvo ÖVP, postavil svoji stranki, ki jo je prejšnjo sredo presenetil nenadni odstop Reinholda Mitterlehnerja, predsednika, podkanclerja in gospodarskega ministra v koalicijski vladi. Vse pomenijo osredotočenje moči v rokah novega predsednika: na volitve mora iti stranka pod njegovim imenom, točneje, stranka podpira njegovo listo, zvezno kandidatno listo bo sestavljal on, na njej bo enako število moških in žensk in ni nujno, da bodo vsi člani stranke, pri imenih kandidatov, ki jih delegirajo deželne organizacije, ima pravico veta, generalnega sekretarja stranke in ministre si predsednik stranke izbere samostojno, prav tako samostojno odloča o morebitnih koalicijskih pogajanjih in vsebinski usmeritvi stranke.

Če bo kongres stranke v skladu z včerajšnjimi odločitvami vodstva sprejel ustrezne spremembe statuta, ÖVP čez nekaj tednov vsaj formalno ne bo več nekakšna »federalna« politična zveza deželnih in stanovskih organizacij. Kot takšna je samo v zadnjem desetletju »obrabila« štiri predsednike, ob tem pa zaradi nenehnega znotrajstrankarskega spotikanja naglo izgubljala volilce.