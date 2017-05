Ponujeno mu je bilo, da ostane v koaliciji, česar ni sprejel. Pripravljen je voditi ljudsko stranko, a še nima zagotovil, da bo avtonomen pri odločitvah. Je za predčasne volitve, vendar vsi v stranki niso zanje. To je avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz, čigar nastop je včeraj čakala vsa politična Avstrija, a jo je kratka izjava brez novinarskih vprašanj prej razvnela kot pomirila. Na odgovor, ali bo Kurz nasledil Reinholda Mitterlehnerja na čelu avstrijskih konservativcev (ÖVP), bo treba počakati do nedelje. Še kakšen dan dlje pa bo trajalo, preden bo dokončno jasno, ali bodo posledica Mitterlehnerjevega odstopa z vseh funkcij, torej tudi ministrske in podkanclerske, še predčasne volitve.

To namreč očitno ni odvisno samo od Kurza in ljudske stranke, saj socialdemokratski kancler Christian Kern v primeru odhoda koalicijske ÖVP resno preigrava možnost manjšinske vlade. Opravil je že več krogov pogovorov z nekaterimi predstavniki opozicije ter nepovezanih poslancev in jih bo nekaj predvidoma še konec tedna. Poznavalci tem prizadevanjem ne pripisujejo posebnih možnosti za uspeh, so pa za ustvarjanje vtisa pri volilcih o tem, kdo hoče delati in kdo malodušno skače z vladne ladje, nedvomno koristni.

Peti v desetih letih Wilhelm Molterer, Josef Pröll, Michael Spindellegger in zdaj Mitterlehner: štiri predsednike je v zadnjih desetih letih zamenjala avstrijska ljudska stranka. Vsaj dva dolgoletna deželna glavarja, spodnjeavstrijski Erwin Pröll in zgornjeavstrijski Josef Pühringer, sta imela v stranki vselej večjo moč od njenega aktualnega predsednika. Oba sta se letos poslovila, toda Pröll je pred tem iz vlade mimo Mitterlehnerja umaknil notranjo ministrico Johanno Mikl - Leitner (kot bodočo oziroma zdaj že sedanjo spodnjeavstrijsko glavarko) in na njeno mesto postavil svojega zaupnika Wolfganga Sobotko. Novi notranji minister pa se ni nemudoma proslavil le kot zagovornik ostrejše priseljenske politike in povečanih pooblastil policije, temveč tudi kot neutrudni razlagalec »prave« linije stranke in glasnik nepopustljivosti do koalicijskih socialnih demokratov. Predsednika svoje stranke Mitterlehnerja, politika dialoga, je tako Sobotka s svojimi izjavami večkrat spravil v neprijeten položaj, nazadnje prejšnji teden v pogovoru za dnevnik Kurier, ko je dejal, da je kancler Kern odpovedal, da se gre nenehno predvolilno kampanjo in da on osebno ne bo soglašal z ničimer, kar so predlagali socialni demokrati, če ti ne bo sprejeli vsega, kar je predlagala ljudska stranka.