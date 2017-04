Konsum, nekoč najboljši čezmejni sosed

KGM? Konsum? Banane, limone, riž, toaletni papir, pralni prašek, kava (največkrat alvorada), plenice pampers, kocke duplo in lego ter še vrsta drugih samoumevnih vsakdanjih živil in potrebščin. Beljak, Borovlje, Železna Kapla, Celovec, Velikovec, Lipnica, Gradec, Bad Radkersburg… Če vsega doslej omenjenega ne morete povezati, ste zelo verjetno bodisi mlajši od, recimo, 50 let bodisi s Primorskega, Notranjskega, iz Bele krajine ali Dolenjskega. Ali oboje. Za druge, dandanašnji kakšno tretjino prebivalcev Slovenije, sta bila avstrijski Konsum in še zlasti KGM (Konsum-Großmarkt), samoprostrežno velenakupovališče, pojma.