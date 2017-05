Petindvajseto leto zapored je direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek tudi umetniško zastavil ljubljanski poletni festival in te dni je ob sponzorjih in donatorjih, ki so v teh letih v festival vložili že 25 milijonov evrov, predstavil vrhunce prihajajoče osrednje štirimesečne kulturne manifestacije v prestolnici.

Odrski spektakli Začetek in konec festivala bosta velikopotezna: festival bo 27. junija na Kongresnem trgu odprla Orffova scenska kantata Carmina Burana z gledališčniki La Fura dels Baus iz Barcelone, ki se jim bodo pridružili Orkester in Zbor Slovenske filharmonije, Zbor glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in Komorni zbor Ave, medtem ko solisti prihajajo kot gostje (Amparo Navarro, Luca Espinosa, Jordi Domènech, Antoni Marsol); vsem skupaj bo dirigiral Josep Vicent. Zadnji trije avgustovski oziroma festivalski dnevi pa so rezervirani za Mariinsko gledališče iz Sankt Peterburga in maestra Valerija Gergijeva. Ta tokrat prihaja, da bi izvedli še preostala dva dela Wagnerjevega Nibelungovega prstana. Prvi dve glasbeni drami Rensko zlato in Valkira smo videli leta 2013, po štirih letih pa bodo sloviti Prstan sklenili še s Siegfriedom in Somrakom bogov. Ruski gostje bodo tako poskrbeli, da bo Wagnerjeva tetralogija prvič pri nas videna v celoti. Sklepni večer (31. avgusta) bo simfonični, Orkestru Mariinskega teatra in Gergijevu se bo pridružil pianist Bekhzod Abduraimov iz Uzbekistana. Med vrhunci bo tudi gostovanje Orkestra Sanktpeterburške filharmonije, ki ga bo vodil njihov dolgoletni šef dirigent Jurij Temirkanov. Še nekaj dogodkov bo na operno temo: nastopila bo mezzosopranistka Elina Garanča, ki je festival obiskala že leta 2014, lani pa nastop odpovedala. Svoj operni večer bo dobila tudi mlada sopranistka Mariborčanka Nika Gorič, ki živi v Londonu, pospremil pa jo bo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, ki bo sicer na festivalu na odru kar petkrat (tudi z violinistom in dirigentom Dimitrijem Sitkoveckim ter francoskim harmonikarjem Richardom Gallianom).