Tarča obsežnega kibernetskega napada z izsiljevalskim virusom, ki naj bi prizadel ustanove in podjetja v 99 državah po svetu, je bil po poročanju Radia Slovenija tudi novomeški Revoz. Zaradi napada se je ustavilo delo v nočni izmeni.

Kot navajajo, so bili vsi računalniki zaklenjeni, na njih pa je bilo obvestilo v srbohrvaškem jeziku o napadu in zahteva po odkupnini za njihovo vnovično delovanje v virtualni valuti bitcoin v vrednosti 300 ameriških dolarjev. Po treh dneh se ta vrednost podvoji, po sedmih dneh pa bodo datoteke izbrisane, če se odkupnina ne plača, navaja spletni portal MMC RTV Slovenija.

Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT je na svoji spletni strani sporočil, da gre za izsiljevalske okužbe WannaCry. Slednja naj bi za svojo širitev izrabljala ranljivost Microsoftovega sistema MS17-10, ki je bila sicer zakrpana že s popravki meseca marca 2017. Zavoljo izrabljenega vektorja okužbe je širitev okužbe lahko zelo hitra, sploh znotraj lokalnih omrežjih v skupnem omrežnem segmentu.

Dodajajo, da naj skrbniki sistemov, ki tega še niso storili, nemudoma naložijo ustrezne popravke, kateri odpravljajo predmetno varnostno ranljivost MS17-10

Obsežen napad na britansko zdravstvo

Iz britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) so sporočili, da so bile med tarčami napada številne zdravstvene ustanove po državi, ki so del NHS. V napadu so hekerji uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino 300 ameriških dolarjev v virtualni valuti bitcoin, poroča britanski BBC.

Med tarčami so bile tudi bolnišnice skupine Barts Health, ki med drugim upravlja kraljevo bolnišnico v Londonu. Kot so sporočili, imajo težave z informacijskim sistemom, zaradi česar je delo v vseh njihovih bolnišnicah ovirano. Aktivirali so tudi načrt za izredne razmere, da bi zagotovili varnost vseh bolnikov. »Reševalna vozila smo preusmerili v bližnje bolnišnice,« so še sporočili.

Britanski center za kibernetsko varnost je zapisal, da sodeluje v preiskavi incidenta. »Trenutno nimamo dokazov, da so prišli do podatkov bolnikov,« so zapisali, ima pa osebje težave z dostopom do teh podatkov. »Napad ni bil usmerjen neposredno na NHS, temveč so bile tarče ustanove iz različnih sektorjev,«so poudarili.

Britanska premierka Theresa May je včeraj zvečer potrdila, da gre za napad mednarodnih razsežnosti. Dejala je tudi, da zaenkrat ni dokazov, da bi bili ogroženi podatki pacientov.