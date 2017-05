Novi adut Alfe Romeo stelvio, prvi znamkin v razredu športnih terencev, je ime dobil po znamenitem gorskem prelazu v Italiji, ki ga odlikujeta slikovita pokrajina in cesta s številnimi ovinki in serpentinami, novinec, ki je zdaj na voljo tudi v Sloveniji, pa naj bi bil doma tako na zavitih cestah kot na podlagah, kamor običajni avtomobilisti le redko zaidejo. Ker alfa ne bi bila alfa, če ne bi bila prave oblike, je jasno, da so stelviu obliko ukrojili v znamenju znamkinih sodobnih oblikovnih smernic, zato ne preseneča dejstvo, da se spogleduje z njihovo sedanjo giulio, s katero si deli tudi veliko tehničnih detajlov in sklopov.

Alfa Romeo je torej v segment SUV vnesla nekaj svežega vetra, saj njihov novi avto nakazuje veliko športnosti, ki so ji prilagodili tudi veliko tehnike. Terenec meri v dolžino 4,69 metra, v višino 1,67 in širino 1,9 metra, njegov prtljažnik pa ima prostornino spodobnih 525 litrov. Višje sedenje in enostavnost upravljanja ter precej prestiža so lastnosti terencev v tem segmentu, kar poudarjajo kakovostni materiali v notranjosti, od aluminija, usnja do lesa, vozniku pa tehnika ponuja še nekaj več. Novo vzmetenje na primer je bilo zasnovano ravno za bolj dinamično vožnjo, saj v ovinkih postane trše, svoje pa prispeva tudi optimalna razporeditev teže: 50 odstotkov na sprednji in 50 na zadnji osi. Teža avtomobila 1660 kilogramov je ena najnižjih v tem segmentu, saj so celotne sklope zasnovali ravno z željo po večji dinamiki.

Temu primerno so prilagodili tudi tri načine delovanja avtomobila, voznik lahko izbira med športnim, klasično udobnim in ekonomičnim načinom, razumljivo pa je, da ima stelvio vse sodobne udobnostne in varnostne elektronske dodatke, ki pomagajo vozniku med vožnjo. Na voljo je s tremi paketi opreme, dvema različnima motorjema in štirikolesnim ali pogonom na zadnji kolesni par. Menjalnik je le en, samodejni z osmimi prestavami, štirikolesni pogon pa deluje povsem samodejno. Dvolitrski bencinski motor zmore 201 ali 280 konjev (148 ali 206 kilovatov), 2,2-litrski dizel pa je na voljo s tremi različnimi močmi, 150, 180 in 210 KM oziroma 110, 132 in 154 kW. V Sloveniji novi stelvio stane od 34.990 evrov (osnovna dizelska različica). az