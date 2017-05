O umoru iz majhne izolske ulice Sergeja Mašere je znanih več podrobnosti. Vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič je pojasnil, da je domnevni morilec, 30-letni Miha Stanič s klicem na regijski center za obveščanje umor napovedal že v noči na ponedeljek. »Anonimni klicatelj je sporočil, da ostajata še dve uri do umora. Klic je prišel iz te hiše. Ko je operater klical nazaj in preverjal, se ni nihče javil. Patrulje so odšle na teren in od očeta, torej kasnejše žrtve, izvedele, da je najverjetneje klical sin. Zagotovil jim je, da bo sam poskrbel, da sina naslednji dan odpelje k zdravniku, k psihiatru, da ga pregleda,« je srhljivo zgodbo opisal Jurič. S tem so policisti tistega dne posredovanje končali.

Truplo našla žena

Tri dni pozneje je malo pred 17. uro na policijsko postajo v Izoli prišla soproga 59-letnika in povedala, da je ob prihodu iz službe domov v stanovanju naletela na hudo poškodovanega moža. Posumila je, da bi to lahko storil njun sin, hišo je zaklenila in policistom povedala, da je sin najbrž v njej. Slednji se na zvonjenje in trkanje ni odzval, zato so policisti v hišo vlomili in odkrili srhljiv prizor. V enem od prostorov so našli obglavljeno moško truplo, v drugem osumljenega. Prijetju se je močno upiral, zato so ga policisti obvladali šele z uporabo fizične sile in sredstev za vklepanje. V obširni preiskavi, ki še traja, so našli okrvavljena oblačila, ki jih je osumljeni odvrgel v zabojnik za smeti pred hišo, in zavarovali več predmetov, ki naj bi jih uporabil pri krutem dejanju.

Motiv za umor ostaja skrivnost. »Žrtev in osumljeni sta bila v tem času v hiši sama, osumljeni pa zavrača sodelovanje v preiskavi,« je povedal Jurič in potrdil, da je imel 30-letnik psihične težave. Policija je dvakrat pomagala zdravniškim ekipam pri njegovi prisilni hospitalizaciji. Druge policijske kartoteke, razen zaznamka o prometnih prekrških, osumljeni ni imel. Trenutno je v policijskem pridržanju, policija mu je po uradni dolžnosti postavila zagovornika. Medtem na policiji čakajo na rezultate obdukcije, ki bo pokazala, ali je bil za 59-letnika usoden napad ali dokončno obglavljenje.