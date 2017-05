Štiri kroge pred koncem državnega prvenstva v nogometu je znano, da je Maribor prvak, Radomlje pa se vračajo v drugo ligo. V finišu prvenstva se obeta zanimiv peteroboj Domžal, Olimpije, Gorice, Celja in Kopra za tri mesta v kvalifikacijah za evropsko ligo in da bi se izognili devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek z drugouvrščenim klubom druge lige. Osrednji dogodek kroga bo jutri ob 20.15 v Stožicah derbi Ljubljanske kotline med Olimpijo in Domžalami. Ljubljančane čaka zahteven izziv, saj slačilnica nima takšnega liderja, kot je bil lani Miroslav Radović.

Radomlje – Koper, danes ob 17. uri, sodnik: Goričan Tekma bo že danes, ker so nogometno igrišče za jutrišnji dan že pred pol leta oddali ekipi ameriškega nogometa Domžale Tigers. Čeprav so Radomlje že drugoligaš, so navijači tako navdušeni nad selitvijo iz Domžal v domači športni park, da je bilo minuli teden proti Celju 1000 gledalcev, torej več kot polovica prebivalcev kraja. Varovanci trenerja Zildžovića so odločeni, da prekinejo serijo treh zaporednih porazov s Koprčani v letošnji sezoni. Koper ima s serijo štirih zmag možnost, da si priigra celo evropsko vozovnico, ki pa je ne bo mogel unovčiti, če ne bo dobil licence. V ponedeljek se izteče rok za pritožbo, potem ko niso dobili licence zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti. Medtem so se na Obali pojavila ugibanja, ali bi, če ne bi dobili licence, to morda vplivalo na gostoljubje na finali tekmi slovenskega pokala Domžale – Olimpija 31. maja na stadionu Bonifika v Kopru. Verjetni postavi – Radomlje: Ivačič, Jakovljević, Ejup, Karamatić, Primc, Kovjenić, Barukčić, Gajić, Janković, Cerar, Nunić. Koper: Antolović, Paljk, Datković, Gregov, Dedić, Kokorović, Hodžić, Pučko, Ibričić, Belima, Križman. Naš namig: 2.