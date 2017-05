Mariborčani po spodrsljaju Domžal že prvaki

Nogometaši Maribora so si štiri kroge pred koncem slovenskega prvenstva že zagotovili svoj 14. naslov prvaka. To je postalo jasno po tekmi Kopra in Domžal, ki ga je s 3:0 (2:0) dobila primorska zasedba. Domžalčani, najbližji zasledovalci Maribora, tako že pred obračunom Maribora in Gorice za Štajerci zaostajajo nedosegljivih 14 točk.