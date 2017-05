Uradni napovedovalec Matjaž Šalamun - Šalca je v Ljudskem vrtu kar po zvočniku priklical Marcosa Tavaresa: »Tava, toliko, da veš, do 27. maja še ne moreš na dopust, ker boš dvignil 'kanto'!« Tako je Maribor štiri kroge pred koncem postal štirinajstič prvak, še preden se je sploh pomeril z Gorico. Toda tekma še zdaleč ni bila zgolj jubilejna, saj je pokazala, zakaj in kako je Maribor postal letošnji prvak.

Čeprav je Mitja Viler priznal, da so igralci pozabili vskočiti na novinarsko konferenco, kjer se je po osvojitvi naslova Milaniča tradicionalno zalivalo s penino, in da si bodo pač izmislili novo tradicijo (očitno bo Tavares pel novinarjem), je igra Maribora začela dišati po preverjenem Milaničevem konceptu, ki je v preteklosti že nosil pridevnike evropski, nemški, pragmatični, dominantni. Ni toliko Gorica skoraj pokvarila mariborske zabave, kot je vnovična igra z rombom in trojico Zahović (neviden)-Tavares (odrezan)- Novaković (razpoložen) spomnila, da so vijoličasti postali prvaki tudi izdatno na račun iger Dareta Vršiča. Kajti ko so se Goričani spomnili, da so lani po petih letih v Ljudskem vrtu v zadnjem krogu zmagali, letos pa Jasminu Handanoviću že zabili štiri gole, so vijoličaste stisnili in jim suvereno zabili ne le prvega (Žigon), temveč tudi drugega (Osuji), obakrat za vodstvo.

»Nevsakdanje je, če pred tekmo izveš, da boš državni prvak. Prvi polčas nam ni uspel, drugi polčas pa je bil zelo dober. Želim to veselje deliti z navijači Maribora, s Štajerci,« je povedal Darko Milanič. Vijoličastim je točko z dvema goloma z glavo priboril Milivoje Novaković, eden tistih, katerega prihodnost še ni jasna. »Skušali bomo v štirih tekmah spočiti starejše in dati priložnost tistim, ki so stalno delali, čakali in si zaslužijo priložnost,« je dodal Milanič

Goričanov slavje Maribora ni pretirano prevzelo. Igrali so svojo tekmo, odnesli dragoceno točko, Miran Srebrnič pa je legitimno pogledoval celo proti končnemu drugemu mestu: »Odigrali smo dobro tekmo, bilo je nekaj naivnosti, a je razumljivo, ker smo še v procesu dozorevanja. V tekmo smo šli brez prevelikega rešpekta, točka je na koncu realna. Po tihem smo upali na ta mesta, imamo možnost biti celo drugi. Pokazali smo, da spadamo v ta krog.«

Olimpija igrala, Rudar je zadeval Rudar je potrdil sloves moštva, ki je nočna mora za Olimpijo. Velenjčani so še tretjič v letošnji sezoni premagali Ljubljančane, ena tekma pa se je končala z remijem. Potem ko je bil v prvih 20 minutah najboljši igralec tekme vratar Rudarja Matej Radan, ki je odlično posredoval ob treh priložnostih Olimpije, so nato Velenjčani v desetih minutah s tremi goli odločili tekmo. Medtem ko je Olimpija igrala, je Rudar začel zabijati gole. Ljubljansko mrežo je po seriji naivnih napak gostov v 24. minuti načel Dominik Glavina, ki se je s šestnajstim golom povzpel na prvo mesto lestvice strelcev. Že čez 60 sekund je strelski šov s sprehodom skozi ljubljanski kazenski prostor nadaljeval John Mary ob slabem posredovanju vratarja Roka Vodiška, ki je bil tako razočaran, da se je kar razjokal. Vrhunec ljubljanske katastrofe je bil zadetek 20-letnega desnega bočnega Marka Iharoša s 35 metrov. Ko je Kamerunec Mary, rojen sicer v Nigeriji, drugi polčas odprl še z drugim svojim golom na tekmi za vodstvo s 4:0, je kazalo, da je Olimpija popolnoma razpadla. Ljubljančani so poraz ublažili z zadetkoma Abassa in Miškića, kar pa je ob tem, da so bili boljši v vseh elementih statistike, zgolj slaba uteha. Ljubljančani so bili premalo odločni v obrambi in napadu, zato izgubljajo boj za drugo mesto z Domžalami, za nameček jih iz ozadja ogrožata Gorica in Celje. »Čudna tekma. Visok poraz je plod prevelikega števila individualnih napak,« je bil kratek v oceni tekme trener Olimpije Safet Hadžić. Oseminštiridesetletni Ljubljančan je na sedmi tekmi na ljubljanski klopi doživel prvi poraz, s katerim je olajšal delo menedžerjem, ki Milanu Mandariću za novo sezono ponujajo trenerje z območja nekdanje Jugoslavije. Če bi Rudar na vsaki tekmi imel takšen pristop kot proti Olimpiji, se ne bi boril za obstanek, ampak za igranje v Evropi. Velenjčani so v nasprotju z Olimpijo vse ponujene trenutke obrnili sebi v prid. »Zmagali smo, ker smo bili konkretnejši in smo natančno vedeli, kaj moramo narediti. Zelo pomembna je bila dobra priprava, zato je bila tekma kopija prejšnje v Stožicah, ko smo prav tako zmagali s 4:2. Odločila je naša kakovost, predvsem v ofenzivnem delu igre. Mi smo Olimpiji namenoma prepustili pobudo, vse drugo je plod napredka v igri,« je žarel trener Rudarja Vanja Radinović.

1. SNL, 32. krog 1. Maribor 32 20 9 3 60:24 69 2. Domžale 32 16 6 10 60:37 54 3. Olimpija 32 15 8 9 44:32 53 4. Gorica 32 13 11 8 43:37 50 5. Celje 32 13 9 10 40:35 48 6. Koper 32 11 12 9 37:37 45 7. Rudar 32 10 8 14 45:48 38 8. Aluminij 32 8 9 15 33:48 33 9. Krško 32 6 14 12 34:47 32 10. Radomlje 32 1 8 23 22:73 11 Pari prihodnjega kroga, petek ob 17. uri: Radomlje – Koper (v Radomljah), ob 19. uri: Celje – Krško, sobota ob 18. uri: Gorica – Rudar, ob 20.15: Olimpija – Domžale, nedelja ob 16.55: Aluminij – Maribor.

Najboljši strelci 16 – Glavina (Rudar), 15 – Zahović (Maribor), Mary (Rudar), 14 – Burgić (Gorica), 12 – Volaš (Celje), Dangubić (Krško) 11 – Novaković (Maribor), 9 – Vršič (Maribor), Škoflek (Aluminij) …