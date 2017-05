Kos hrustljavega rženega kruha, okusna domača klobasa ali krapi, kot jih znajo narediti zgolj v Ratečah, lahko človekov obisk Alp za vedno vtisnejo v spomin. Prehrana in opravila, povezana z njo, pa so za prebivalce Alp v katerem koli kraju, dolini ali na planini v 14 državah tudi pomemben vir identitete. Pogosto nastajajo na osnovi starodavnih nasvetov, receptov in navad, ki jih prebivalci Alp vzdržujejo še danes.

Podrobneje o rateški kulinariki

Pri popisovanju hrane kot kulturne dediščine je po Klinarjevih besedah pomembno tudi vse drugo – od paše ovac na travnikih do tradicionalnega žetja žita, predelave mesa v mesnine in podobno. »Na Gorenjskem želimo v alpski register zabeležiti okoli 15 enot, pri tem pa računamo na pomoč posameznikov, lokalnih skupnosti in organizacij.« V pilotnem projektu pa bodo v Ragorju natančneje raziskali kulturno dediščino Rateč. Želijo izdati knjigo o lokalni kulinariki, praznični in sezonski prehrani, pridelavi hrane in o narečnih poimenovanjih živil in jedi.

»Na prvi pogled je nenavadno, da se agencija, ki skrbi za razvoj, ukvarja z zgodovino,« pravi direktor Ragorja Stevo Ščavničar. »Vendar se močno zavedamo, da je razvoj brez zavedanja korenin lahko jalov.« Da pa korenine ne bi strohnele, temveč bi postajale vse krepkejše, pa bodo sodelujoči v projektu lokalnim skupnostim radi pomagali oblikovati tudi marketinški model, ki bi poskrbel za ohranjanje prehrambne tradicije in njeno ustrezno promocijo na trgu, dodaja Luminati. Na podoben način so v švicarskih in italijanskih Alpah že poskrbeli, da tradicijo pridelave rži in peke rženega kruha poznajo – in kruh kupujejo – ljudje daleč naokoli.