Če je ekološko, toliko bolje. Vendar je dejstvo, da se v tem trenutku ne moremo vsi prehranjevati z ekološko pridelano hrano. Je imamo premalo. Lahko pa med ponudbo izbiramo slovensko. Približno do 200 kilometrov od nas uspeva tista hrana, ki je za nas najboljša. Če je hrana blizu, se izognemo dolgim in za okolje ter ljudi močno obremenjujočim potem. Pomemben je tudi odnos do živali, ko so te še žive. Ta bistveno vpliva na kakovost mesa. Slovenski kmet ima odnos do živali, kar je čisto nekaj drugega, kot se dogaja v ogromnih farmah po svetu. Upoštevanje še nekaterih nasvetov pa poskrbi, da si zagotovimo res samo najboljši kos zase.

Prakse ozaveščenih kupcev