Problemi so gospod Trump, gospod Xi, gospod Putin. Vsi so ljudje nove dobe, nekakšna mednarodna mistika, kakršni so v zahodnih državah po vojni popolnoma izpuhteli. Zanje je mednarodno pravo le del mednarodne krajine, niso mu zavezani. To lahko vidite na primeru Kitajske, ki je v arbitraži (proti Filipinom, op. p.) izgubila primer v Južnokitajskem morju. Takoj se je odločila, da arbitražne odločbe ne bo spoštovala, ker se ne sklada z njenimi zamislimi in ker ocenjuje, da ni pomembna. Gospod Trump je po moji oceni na približno enaki ravni. Zanje je mednarodno pravo nekaj, kar je bolje kot nič, a je koristno samo občasno. Kadar je koristno, ga sprejmemo, ko ne, pa ga uničimo.

Umaknil se je iz sporazuma o transpacifiškem partnerstvu. To po moji oceni ni bilo protizakonito. A pokazal je, da se je pripravljen umakniti iz pogodb, ki mu niso po godu. Tudi severnoameriški trgovinski sporazum Nafta želi na novo izpogajati in nisem prepričan, da se ne bo preprosto umaknil, če Kanadčani in Mehičani ne bodo privolili v zahteve. To bi lahko bilo nezakonito.