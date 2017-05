– Si prepričan, da je to on? je vidno bled pred nekaj dnevi šepetal hrvaški premier Andrej Plenković na seji vlade in se sklanjal z mobitelom na ušesu.

– Absolutno. Malo prej so nam potrdili, je iz slušalke mobitela odgovoril šef Varnostno-obveščevalne agencije Daniel Markić. To je on.

– Pa ste prepričani, da je prav Slovenija? se je obupano mučil Plenković. Da ni na Slovaškem?

– Agent Hladnik - Milharčič trdi, da ni dvoma, je potrdil tresoč glas iz slušalke. Malo prej ga je videl v Ljubljani.

– Hladnik - Milharčič ni zanesljiv človek. On je…

– Gospod predsednik vlade, ga je prekinil šef SOA. Mož je to pravkar sam objavil na instagramu.

– Fak! je glasno psoval predsednik hrvaške vlade in spravil mobitel v žep, si z robcem obrisal čel