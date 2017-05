Koper bo od danes do nedelje gostil nekaj najboljših svetovnih telovadcev in telovadk, ki se bodo merili na tekmi svetovnega pokala v gimnastiki. Obala bo prvič gostila gimnastično elito, potem ko so v preteklih letih tekmovali v Mariboru in Ljubljani. Konkurenca v Areni Bonifika bo izjemno močna, saj se po startni listi sodeč obeta najmočnejša tekma svetovnega pokala v Sloveniji doslej.

Med nastopajočimi telovadci iz 25 držav bodo tudi vsi najboljši Slovenci. Moški selektor Sebastijan Piletič je v reprezentanco uvrstil Saša Bertonclja, Jureta Pavlico (oba konj z ročaji), Roka Klavora, Luka Terbovška (oba parter) in Alena Dimica (bradlja in drog) in Luka Bojanca (krogi), medtem ko bo Luka Kišek na konju z ročaji tekmoval izven konkurence. Ženski selektor Andrej Mavrič je določil, da bodo v današnjih kvalifikacijah tekmovale Teja Belak (preskok in bradlja), Tjaša Kyseleff (preskok), Adela Šajn (gred) in Lucija Hribar (bradlja, gred, parter), medtem ko bosta izven konkurence tekmovali Pia Hribar (gred) in Sara King (parter).

Težko delo za Bertonclja »Tekma svetovnega pokala v Kopru bo ena najmočnejših izmed vseh v tej sezoni. Na nekaterih orodjih bo izjemna konkurenca, kar predvsem velja za konja z ročaji. Sašo Bertoncelj bo imel pred domačo publiko težko nalogo, ki mu lahko služi kot dodatna motivacija,« napoveduje Sebastijan Piletič, ki je bil včeraj zadovoljen z razmerami v Kopru. »Če smo v preteklosti na tekmah svetovnega pokala pred domačimi gledalci redno osvajali kolajne, bo tokrat naš glavni cilj, da si zagotovimo čim več finalnih uvrstitev. Imamo izkušeno reprezentanco z Lucijo Hribar, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu prvič tekmovala v članski konkurenci. Lucija se bo lahko še bolj prepričala, kam sodi v članski konkurenci,« pravi Andrej Mavrič. Zakaj bo tekma svetovnega pokala prvič v Kopru? »Do konca junija lanskega leta smo morali kandidirati za tekmo svetovnega pokala. Če bi dobili tekmo najvišjega ranga, bi jo izpeljali v Ljubljani. Čast je v tej sezoni pripadla Cottbusu, Bakuju, Dohi in Melbournu. Ker smo bili izbrani za tekmo svetovnega izziva, smo se odločili za Koper. Lahko rečem, da imamo odlično podporo tamkajšnje občine in osebja, tako da se veselimo tekmovanja,« odgovarja direktor svetovnega pokala Dejan Jovanović. Dodal je, da so si pri Gimnastični zvezi Slovenije prizadevali, da bi našli novo regijo z dobrimi pogoji, saj je v Mariboru povzročala težave ogrevalna dvorana.