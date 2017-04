Slovensko reprezentanco v gimnastiki prihodnji teden, od 19. do 23. aprila, čaka v Cluju vrhunec sezone. Na evropskem prvenstvu bo tekmovalo sedem slovenskih telovadcev in telovadk, šesterica med njimi pa je zelo izkušenih. Le Lucija Hribar bo v Romuniji novinka v članski konkurenci na najvišji ravni, edina pa bo tekmovala tudi v mnogoboju. Cilj Teje Belak, Tjaše Kysselef, Saša Bertonclja, Alena Dimica, Roka Klavore in Žige Šilca ni nabiranje izkušenj, temveč uvrstitev v finale na svojih paradnih orodjih.

»Slovenska moška reprezentanca je med najstarejšimi. Največ pričakujemo od Bertonclja, za katerega menim, da se je sposoben uvrstiti med dobitnike kolajn na konju z ročaji. Klavoru je že trikrat zmanjkalo nekaj tisočink, da bi se uvrstil v finale na parterju, in verjamem, da mu bo tokrat uspelo,« napoveduje moški selektor Sebastijan Piletič. »Glede na to, da se je v tej sezoni nekoliko spremenil tekmovalni pravilnik, je ostalo nekaj neznank, kakšen kriterij pri sojenju bodo ubrali sodniki,« sklene Mariborčan. »Teja se je že trikrat uvrstila v finale na preskoku. Žal še nikoli na zmagovalne stopničke. Verjamemo in upamo, da ji bo letos uspelo. Tjaši je lani za uvrstitev v finale na preskoku zmanjkalo 17 tisočink. Je zelo motivirana in odločna, da bo letos boljša,« pravi trener v ženski reprezentanci Andrej Mavrič.

Edini slovenski telovadec s kolajno na velikih tekmovanjih je Sašo Bertoncelj. Škofjeločanu ta sezona ni šla po načrtih, saj se na spomladanskih tekmah svetovnega pokala nikoli ni uvrstil v finale. »Verjemite mi, da če ne bi verjel, da se lahko uvrstim v finale, ne bi odpotoval v Romunijo. Raje bi ostal doma pri družini. Načrtoval sem, da bom najbolje pripravljen na evropskem prvenstvu, in tako tudi bo. Moj cilj pa je višji kot uvrstitev med najboljšo osmerico,« pravi Sašo Bertoncelj, ki bo v kvalifikacijah skupaj z reprezentančnimi kolegi nastopil v sredo, 19. aprila, medtem ko bodo finali na posameznih orodjih konec tedna. Ženske se bodo v kvalifikacijah merile dan pozneje.

»Zadovoljna sem s stopnjevanjem pripravljenosti. Na dveh tekmah svetovnega pokala sem ujela tekmovalni ritem, v zadnjih dveh tednih pa sem pilila skoka. Odločila sem se, da s težko različico ne bom nastopila, saj bom svoje karte stavila na dobro izvedbo,« napoveduje Teja Belak. »Trikrat sem bil na evropskih prvenstvih že prva rezerva. Menim, da je čas, da deveta mesta zamenjam z uvrstitvijo v finale. Evropskemu prvenstvu sem posvetil ves cikel treningov, saj sem zaradi manjše poškodbe zadnje stegenske mišice izpustil tekmi svetovnega pokala v Bakuju in Dohi,« pravi Rok Klavora.